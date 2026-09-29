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«Рольфтех» добавил в приложение «Мой Рольф» возможность заявить о страховом случае

«Рольфтех», технологическое подразделение группы «Рольф», запустил в мобильном приложении «Мой Рольф» сервис подачи заявления о страховом случае. На первом этапе клиенты, оформившие в «Рольф» полис КАСКО страховой компании «Ингосстрах», получили возможность заявить о происшествии прямо в приложении. Об этом CNews сообщили представители «Рольф».

Кнопка «Заявить о происшествии» появляется у авторизованного пользователя с активным полисом КАСКО «Ингосстраха» в личном кабинете, в блоке «Документы» рядом с разделом «Полисы» и внутри самого раздела. Она также размещена в нижней части экрана раздела «Страхование», куда можно перейти с витрины приложения или из карусели «Услуги» на главном экране.

Приложение «Мой Рольф» работает на инфраструктуре «Рольфтех» и объединяет сервисы, которые нужны клиенту на всем сроке владения автомобилем. В нем уже доступны запись на сервис, напоминания о техническом обслуживании, связь с сотрудниками дилерских центров «Рольф», цифровой гараж с данными об автомобиле, историей визитов и документами. Подача заявления о страховом случае дополняет этот набор критически важным сценарием, в котором автовладельцу нужно быстро понять, куда обращаться и что делать дальше. Аудитория приложения превышает 823 тыс. человек, из которых в среднем 100 тыс. пользуются им ежемесячно.

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«Партнерство с «Ингосстрахом» позволяет нам сделать еще один шаг к системной клиентоцентричности: мы не просто добавляем функцию, а выстраиваем сквозной процесс, где клиенту не нужно думать, куда обращаться и какие шаги предпринимать. Технологии «Рольфтех» дают возможность объединять сервисы разных компаний в одном интерфейсе и брать организационную сложность на себя. Наша цель — чтобы цифровая среда сопровождала автовладельца от покупки до урегулирования страхового случая, делая каждый этап понятным, предсказуемым и максимально простым», — отметила Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг ГК «Рольф».

Следующим этапом возможность подать заявление через «Мой Рольф» получат клиенты других страховых компаний. По мере подключения новых партнеров приложение будет усиливать роль единой точки взаимодействия клиента с группой «Рольф» по ключевым сценариям владения автомобилем, при этом стыковку сервисов разных компаний в едином интерфейсе обеспечивает «Рольфтех».

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