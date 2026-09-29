Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Отели по всему миру теперь можно оплачивать цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 г. сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» открыл возможность оплаты бронирований объектов размещения цифровыми рублями. Новый способ оплаты работает при расчете через Систему быстрых платежей (СБП). Функция доступна на сайте сервиса и в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Рассчитаться цифровыми рублями можно при бронировании как российских, так и зарубежных объектов размещения, представленных на «Островке». Новый сценарий оплаты встроен в привычный процесс оформления заказа. На этапе расчета необходимо выбрать оплату через СБП, после чего в открывшемся платежном контуре выбрать «Цифровой рубль», затем выбрать банк для оплаты и подтвердить операцию в банковском приложении.

Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок»: «Для пользователя появление цифрового рубля на «Островке» означает больше свободы при выборе способа оплаты. Важно, что новая функция встроена в уже знакомую пользователям схему оплату через СБП. Цифровой рубль может быть удобен тем, кто уже пользуется им для повседневных расчетов и хочет использовать средства с цифрового рублевого счета не только для покупок, но и для планирования поездок».

<p>Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft </p>
Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Microsoft отказалась восстанавливать пользователям данные из своего облачного Office, которые сама же и удалила

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских мультисим-решений

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще