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МТС прокачала связь на Сельдинском шоссе в Ульяновске

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE на Сельдинском шоссе, где расположены популярные базы отдыха. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов и отдыхающих выросла на 20% на участке дороги общей протяженностью более трех километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили новое телеком-оборудование на Сельдинском шоссе, которое проходит через Засвияжский и Ленинский районы города Ульяновск. На шоссе и рядом с ним находятся базы отдыха «Березовая роща» и «Раздолье», а также термальный комплекс «Лес». Теперь туристы и отдыхающие могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы во время отдыха, а также использовать технологию VoLTE. Она дает возможность разговаривать по телефону не прерывая интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию.

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Улучшение качества связи охватывает и садоводческие товарищества, расположенные поблизости – «Оазис». Теперь дачники, которые проводят осень за сбором урожая, могут поддерживать связь с близкими, делиться в соцсетях плодами своего труда и наслаждаться любимыми фильмами без зависаний. Скорость мобильного интернета в дачных массивах теперь может достигать 100 Мбит/с.

«Мы видим, как ежегодно в регионе растет интернет-трафик в сети LTE, поэтому специалисты МТС продолжают масштабные работы по усилению сети в области. Сейчас стоит теплая осень, значит, нашу новую сеть успеют оценить те, кто проводит выходные на даче или на природе. Ранее мы улучшили связь в селе Лебяжье в Мелекесском районе, где находится природный памятник — Лебяжинская корава. Ежегодно это место привлекает туристов и людей из соседних регионов, которые приезжают ради экотуризма и фотоохоты. После установки нового оборудования МТС пользоваться мобильным интернетом на свежем воздухе стало еще удобнее», ­— сказал директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.

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