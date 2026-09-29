МТС помогла людям с нарушением слуха принять полмиллиона звонков за полгода работы

МТС сообщает, что за первые полгода работы «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог провести около 500 тыс. разговоров по телефону. К бесплатному сервису, позволяющему людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, абоненты прибегали в разных жизненных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени с помощью ИИ преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров. Пользователи отмечали, что чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

Среднестатистический пользователь сервиса – мужчина 35-44 лет, проживающий в крупном областном центре. Чаще всего «Секретаря для глухих и слабослышащих» используют в Москве и Московской области, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%).

«Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих, который очередной раз напоминает нам о важности создания равных возможностей, инклюзивной среды и уважения к правам слабослышащих людей. Благодаря сервису для общения людей с ограничением слуха, пользователи могут решить любой бытовой или деловой вопрос и беспрепятственно интегрироваться во все сферы жизни. Это открывает для глухих новые профессиональные и личные горизонты, повышая качество жизни и эффективность в современном социуме», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.