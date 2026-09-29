Многозадачность, стрессоустойчивость, ответственность — красные флаги для рекрутеров в резюме

В 2026 г. рекрутеры стали более чувствительны к формулировкам в резюме. В открытом опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Если еще год назад 64% работодателей заявляли, что их ничего не раздражает в резюме, то сейчас таких осталось 53%. Доля тех, кто признается, что конкретные слова и словосочетания выводят их из себя, выросла с 22 до 37%. Еще для 5% рекрутеров критичны ошибки и небрежное оформление резюме.

Какие же формулировки чаще всего вызывают отторжение у менеджеров по персоналу? Красным флагом в 2026 г. стало слово «многозадачность» — его упомянул 21% опрошенных. На втором месте — «стрессоустойчивость» (15% голосов). Далее следуют «ответственность» (14%) и «коммуникабельность» (12%). Замыкают пятерку стоп-фраз «легкообучаемость» и предостережения типа «не звонить» (по 9%).

Если говорить об ошибках и неверном оформлении резюме, то по-прежнему работодателей больше всего сердит неграмотность — в качестве раздражающего фактора ее указали 55% рекрутеров. Зарплата по договоренности нервирует 18% работодателей, незаполненные разделы резюме — 17%, шаблонные сопроводительные письма — 10%. Кроме того, HR-менеджерам не нравится, когда на вакансии, предполагающие работу в офисе, присылают резюме с ожиданием удаленки (3%). 2% рекрутеров раздражает использование соискателями «узких» отраслевых сокращений и аббревиатур.

Пересмотрите свое резюме: вместо общих фраз типа «многозадачности» и «стрессоустойчивости» лучше показать на конкретных примерах, как именно вы справлялись с работой, чего достигли. Избавьтесь от речевых штампов, проверьте текст на грамотность и обязательно заполните все разделы.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 197

Время проведения: 3 июля — 3 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.