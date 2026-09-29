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Mar Consult: Телефонный самозапрет – защита нужна, но не любой ценой

Аналитическая компания Mar Consult провела исследование про отношение россиян к самозапрету на входящие международные звонки. Об этом CNews сообщили представители Mar Consult.

С 1 марта 2027 г. оператор будет показывать уведомление, что звонок поступает из иностранной сети. Абонент сможет установить самозапрет на такие звонки (через «Госуслуги» или МФЦ), а снять запрет – только лично в МФЦ.

За последний год о звонках телефонных мошенников по собственному опыту или опыту близких сообщили 66% участников: 9% сталкивались с такими звонками практически каждую неделю, 18% - несколько раз в месяц, 24% - несколько раз за год, 15% - один-два раза за год. Чаще всего это были звонки с обычных российских номеров (59%). Также респонденты сообщили о звонках с номеров, похожих на банковские или государственные (36%), 28% через мессенджеры, 21% указали на зарубежные или международные номера и 20% - на скрытые или короткие номера.

О запрете входящих звонков из-за рубежа, который должен вступить в силу с 1 марта 2027 г., хорошо знают только 8%, еще 32% что-то слышали, а 59% узнали о нем впервые. Главные сомнения в самозапрете связаны с тем, что 42% не верят, что эта мера остановит мошенников, потому что они звонят с российских номеров, и 31% считают, что мошенники подделывают номера под местные.

Зарубежные входящие

Две трети людей (65%) практически никогда не ждут нужных звонков из-за рубежа. Регулярно, почти каждую неделю, такие звонки ожидают только 2% опрошенных, несколько раз в месяц - 7%, несколько раз в год - 8% и очень редко - 18%. Редкость, однако, не означает, что звонок неважен.

Две трети опрошенных (66%) считают в той или иной степени полезным получать уведомления о том, что звонок поступает из иностранной сети, перед тем как принять его.

Полностью готовы отказаться от зарубежных звонков для защиты от мошенников 43% и не готовы - 30%. Высокая доля неопределившихся показывает, что респондентам сложно оценить защиту отдельно от возможной потери полезных вызовов.

Инструменты распознавания

Больше всего абоненты одобряют инструменты распознавания и фильтрации: 73% опрошенных в той или иной степени считают полезной маркировку спам-номеров, 70% - единый черный список у всех операторов связи и 65% - уведомления о звонке из иностранной сети. 58% респондентов поддерживают создание «белых списков» разрешенных номеров (причем 76% готовы пользоваться такой услугой только бесплатно и 23% готовы платить, преимущественно до 200 руб. в месяц). Почти половина (47%) поддерживают автоматическую блокировку звонков через мессенджеры. Полный самозапрет считают полезным 43%.

Готовность к самозапрету

Сразу после запуска опции самозапрет готовы установить 19%, еще 19% абонентов установят, если столкнутся с волной мошеннических звонков. Каждый десятый (11%) подключит самозапрет временно, когда не будут ждать зарубежных звонков. Не стали бы устанавливать его из-за важных звонков 5%, оставили бы возможность открытой «на всякий случай» 32%.

Среди наиболее удобных способов установки самозапрета респонденты назвали: подключение в приложении или личном кабинете мобильного оператора (43%), на портале «Госуслуги» (36%), лично в МФЦ (11%) и по звонку на горячую линию оператора (11%). При этом снятие ограничения онлайн предпочитают 68%, включая 45% сторонников мгновенного снятия в приложении оператора или на «Госуслугах» и 23% тех, кому важно подтверждение личности (биометрия, код). Только 17% допускают личное посещение МФЦ, если это ради безопасности. При этом личный визит в МФЦ считают оправданным 49%, тогда как 42% называют его чрезмерным неудобством.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании Mar Consult: «Самозапрет на входящие зарубежные звонки – это полезная, но лишь частичная мера в комплексной борьбе с мошенниками. Она создает определенный барьер для злоумышленников, использующих IP-телефонию и подмену номеров из-за границы, однако не решает проблему системно. Мошеннические колл-центры быстро адаптируются. Тем не менее для большинства граждан, чьи родственники и деловые контакты находятся внутри страны, полное отключение международных входящих – это простой способ мгновенно отсечь львиную долю спам- и скамминг-звонков. Важно, что механизм реализован именно как добровольный самозапрет, который пользователь может активировать за несколько секунд и снять только при личном обращении в МФЦ. Это дает человеку чувство контроля над своей безопасностью и снижает тревожность, формируя культуру осознанного отношения к входящим коммуникациям».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в сентябре 2026 г.

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