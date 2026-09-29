«Контур.Диадок» и «Умная Логистика» объединили автоматизацию логистической отрасли и ЭДО в своем решении

«Контур.Диадок» и «Умная Логистика» реализовали интеграцию, которая позволяет логистическим компаниям выстроить сквозной электронный документооборот без переключения между системами и без ручной обработки документов. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

«Контур.Диадок» — сервис электронного документооборота для обмена юридически значимыми документами, в том числе и электронными перевозочными документами. «Контур» также является аккредитованным оператором информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). «Умная Логистика» — ИТ-платформа для автоматизации транспортной логистики, которую используют перевозчики, экспедиторы и грузовладельцы по всей России.

Интеграция позволяет формировать, отправлять и подписывать документы непосредственно в интерфейсе «Умной Логистики». Пользователи работают с привычными бизнес-сценариями — заявками, счетами, актами, транспортными накладными — и сразу передают их контрагентам через «Диадок». Это сокращает время на обработку документов, снижает количество ошибок и исключает дублирование операций.

Система автоматически определяет, подключен ли контрагент к ЭДО, и подсказывает необходимые действия. Поддерживается обмен как формализованными документами — счетами, актами, счетами-фактурами, УПД — так и неформализованными — например, заявками. Документы можно отправлять в структурированном виде или в формате сканов, а также массово обрабатывать и подписывать.

Для работы с электронными перевозочными документами в «Умную Логистику» встроен модуль сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». Пользователи могут создавать электронную транспортную накладную (ЭТрН) прямо из заявки. Данные о водителе, участниках и условиях перевозки автоматически переносятся в ЭТрН, поэтому их не нужно вводить повторно. Если обязательных сведений не хватает, система предупредит об этом.

За статусом документа пользователи следят через рабочий стол ЭТрН в «Умной Логистике». В нем отображается, когда и какие титулы нужно подписать. Благодаря интеграции, начать работать с ЭТрН можно в той же системе, где компании привычно вести учет перевозок.

Команда «Умной Логистики» помогает пройти пути от настройки и обучения до первых тестовых рейсов. Также в системе можно оформлять электронные заказ-заявки, поручения экспедитору и экспедиторские расписки. Документы создаются и заполняются автоматически в два клика.

Ксения Максименкова, менеджер продукта «Умная Логистика», сказала: «Для наших клиентов важно не просто обмениваться документами, а делать это в рамках привычных процессов. Интеграция с «Диадоком» и «Логистикой» позволила убрать лишние шаги и встроить юридически значимый документооборот в ежедневную работу. Мы уже видим рост использования ЭДО и увеличение объема ЭПД, передаваемых через платформу».

Андрей Минин, руководитель отдела технического партнерства в «Контуре», отметил: «Интеграции с отраслевыми платформами позволяют перенести электронный документооборот в привычную среду работы пользователей. В случае с «Умной Логистикой» это особенно важно: логистические процессы требуют скорости и точности, а документы должны оформляться и подписываться без задержек. Интеграция с «Диадоком» закрывает этот сценарий — компании могут выстраивать сквозной цифровой процесс и юридически закреплять договоренности без лишних действий и переключений между системами».