«КаргоТех» создала ИИ-юриста для подготовки претензий перевозчиков

Искусственный интеллект постепенно начинает выполнять задачи, которые раньше требовали участия сотрудников юридических и административных отделов. Площадка «КаргоТех» разработала ИИ-инструмент, который помогает перевозчикам готовить претензии по неоплаченным перевозкам. Об этом CNews сообщили представители «КаргоТех».

На рынке грузоперевозок нередко возникает ситуация, когда после выполнения рейса заказчик задерживает оплату или запрашивает дополнительные документы. Между сторонами начинается переписка, а подготовка официальной претензии становится отдельной задачей, на которую требуется время.

Новый инструмент автоматизирует первоначальный этап этой работы. Пользователь загружает договор-заявку, указывает информацию по документам и описывает обстоятельства ситуации. После этого ИИ формирует проект претензии, который можно проверить и направить заказчику.

«С грузоперевозками такое часто бывает: начинается переписка, появляются новые запросы документов, заказчик еще что-то проверяет. На подготовку претензии может уходить немало времени юриста. ИИ в такой ситуации может взять на себя рутинную работу — собрать информацию и подготовить первоначальный текст документа», — сказал основатель ГК «Маршал» и эксперт в области логистики Михаил Белоусов.

При этом технология не полностью заменяет юриста в компании: сформированный документ необходимо проверить, а в сложных спорных ситуациях может потребоваться консультация специалиста.

Разработка подобных инструментов отражает более широкое внедрение ИИ в российский бизнес. Технологии уже используются для анализа договоров, подготовки документов и обработки типовых запросов. В логистике потенциал автоматизации особенно заметен из-за большого количества однотипных операций и документов.

Таким образом, ИИ постепенно переходит от универсальных чат-ботов к специализированным инструментам, которые берут на себя отдельные этапы рабочих процессов. Работа с претензиями перевозчиков стала одним из таких направлений.