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Globus подтвердил эффективность ИИ-платформы «Контекст» отраслевыми пилотами

ИТ-интегратор Globus запустил серию пилотных проектов собственной корпоративной ИИ-платформы «Контекст». Решение протестировали в финтехе, промышленности и государственном ведомстве. Об этом CNews сообщили представители Globus.

Во всех трех отраслях компании сталкивались со схожей проблемой: данные разрознены между системами, сверка документов занимает часы ручной работы, а использование публичных ИИ-инструментов создает риск утечки внутренней информации.

В банке платформу применили для юридической проверки доверенностей, банковских гарантий и крупных сделок. По итогам пилота время на поиск информации в документах сократилось на 90%. Каждая проверка стала получать прозрачный чек-лист с указанием причины вместо непрозрачного результата.

На промышленном предприятии «Контекст» был развернут полностью в закрытом контуре заказчика на собственном оборудовании компании, без передачи данных во внешние облачные сервисы. Пилот подтвердил успешную интеграцию платформы с рабочими системами команды, такими как репозиторий кода, база знаний и трекер задач. А также эффективное решение задач декомпозиции, генерации технических заданий и анализа проектной документации.

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В государственном ведомстве был создан прототип ИИ-ассистента для разноски платежей. Решение сверяет реквизиты, определяет вид и направление платежа и защищает бюджетные средства через точное совпадение суммы. Прототип подтвердил корректность работы на эталонном наборе данных.

«Доверие к ИИ строится на прозрачности алгоритмов и том, что финальное решение всегда остается за человеком. Это фундаментальный принцип, который мы заложили в "Контекст". Успешное прохождение трех пилотов в регулируемых отраслях подтверждает готовность платформы к масштабированию на более широкий круг задач и заказчиков», – отметил директор цифровых финансовых технологий Globus Кирилл Назаров.

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