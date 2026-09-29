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«Гигант — Комплексные системы» реализовала штатную поддержку 256 ГБ DDR5 на материнской плате собственной разработки

Компания «Гигант — Комплексные системы» объявила о выпуске обновления встроенного ПО — BIOS/UEFI «БСВВ Гигант» версии 3, которое обеспечивает корректную и стабильную работу материнской платы ГКС-МП-777 с 256 ГБ оперативной памяти DDR5. Это максимально доступный сегодня объем памяти для настольных платформ Intel LGA1700. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гигант — Комплексные системы».

Материнская плата ГКС-МП-777 основана на чипсете Intel Q670 (серия 600) и поддерживает процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений. Она рассчитана на установку четырех модулей DDR5 UDIMM емкостью 64 ГБ каждый, что в сумме дает 256 ГБ (262 144 Мбайт) в двухканальном режиме. Подтвержденный рабочий режим — DDR5‑3600 для конфигурации 4×64 ГБ. При этом сохранены все ключевые возможности: встроенная графика Intel UHD обеспечивает вывод изображения на этапе загрузки и в интерфейсе настройки, а также сохранены поддержка Above 4G Decoding, Resizable BAR и VT‑d. Материнская плата совместима с современными GPU и ускорителями, требующими большие MMIO‑окна.

Поскольку модули DDR5 емкостью 64 ГБ, построенные на микросхемах DRAM плотностью 32 Гбит, появились на рынке позже настольных платформ Intel LGA1700, то для их правильной работы потребовалась согласованная перестройка всей карты физической адресации системы.

Кроме этого, инженеры «Гиганта» реализовали перенос окна адресации PCI‑Express выше 4 ГБ за пределы диапазона, занятого оперативной памятью. Это позволило устранить конфликты, приводившие к отказам инициализации видеоподсистемы. Также был перестроен алгоритм программирования регистров кэширования процессора (MTRR), теперь кэшируется весь объем DRAM, а конфигурация корректно передается операционной системе. Для обеспечения стабильной работы интерфейса загрузки и BIOS обновлена микропрограмма встроенного графического контроллера (Intel GOP).

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«Мы переработали подсистему адресации и прошивку, устранили критические конфликты между оперативной памятью и адресным пространством PCIe, чтобы получить стабильную, проверенную платформу, способную обслуживать ресурсоемкие приложения без компромиссов по функциональности. Поддержка 256 ГБ DDR5 на настольной платформе будет особенно востребована в задачах, где требуется большой объем памяти в компактном форм‑факторе. Речь идет об in‑memory-СУБД и аналитике, стендах виртуализации и контейнеризации, инженерных расчетах и САПР, локальном исполнении больших языковых моделей, а также о промышленных и специализированных рабочих станциях. Реализованные изменения сохраняют полную совместимость с конфигурациями памяти от 8 до 192 ГБ и выше без отключения функциональных опций», — отметил генеральный директор компании «Гигант — Комплексные системы» Сергей Семикин.

Обновление BIOS/UEFI «БСВВ Гигант» версии 3 уже доступно для действующих заказчиков устройств на материнской плате ГКС-МП-777.

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