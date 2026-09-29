Доверяют официальным ресурсам: где москвичи узнают информацию о столице

Новости о жизни столицы интересны 86% москвичам. Основные источники информации для них — телевидение, мессенджеры и соцсети. Официальным каналам и редакционным СМИ доверяет три четверти респондентов. Один самых популярных каналов в мессенджерах у горожан — канал мэра Москвы Сергея Собянина. Национальным мессенджером Mах пользуется 73% москвичей. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования «Платформа». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Телеграм-каналы и социальные сети практически сравнялись у москвичей с телевидением по охвату. Ими для получения новостей пользуются четверо из пяти жителей. Так, телеграм-каналы регулярно используют 63% жителей — столько же, сколько и федеральное телевидение (65%), социальные сети (58%) как источник новостей опережает все остальные типы источников.

Но несмотря на распространенность соцсетей, цифровые платформы не заменили телевидение для москвичей. Лишь у 17% жителей набор источников исчерпывается только цифровыми платформами. Основная масса москвичей черпает информацию из разных каналов, и половина используют традиционные источники регулярно. Редакции крупных СМИ ведут собственные каналы на цифровых платформах, и часть потребления, отнесенного в рейтинге к платформам, приходится на них, поясняют исследователи.

Как отмечают исследователи, информацию о городе москвичи получают пятью основными способами: через официальные сайты и сервисы, каналы властей в соцсетях и мессенджерах, городские СМИ, районные чаты и паблики, независимые источники о Москве.

Это связано, в частности, с тем, что у всех источников информации разные аудитории. При этом появления единой платформы, охватывающей всех жителей, не прогнозируется — городскую коммуникацию и в дальнейшем придется выстраивать одновременно на нескольких площадках, считают исследователи.

По уровню доверия выше всего москвичи оценивают редакционные СМИ, официальные сайты и порталы города (74–78%). Около половина респондентов в ситуации, когда нужно получить какую-то официальную информацию, в первую очередь выбирает официальные ресурсы города. В частности, за информацией о деятельности городских властей или решениях мэрии 38% жителей обращаются к сайтам и приложениям городских служб (mos.ru, Госуслуги Москвы, «Активный гражданин»). Другой популярный источник — официальные городские соцсети и паблики.

Канал мэра Москвы Сергея Собянина обеспечивает максимальный охват аудитории, формируя ядро городской повестки, которое транслируется другими площадками, подчеркивают исследователи. Житель, не подписанный ни на один городской канал, все равно встречает эти сообщения в течение дня.

Мессенджер Mах уже установлен у трех четвертей москвичей (73% респондентов), и он используется не только для личной переписки. В пересчете на весь город каналы в Mах читают 43% москвичей, отмечается в исследовании. Mах удобен для коммунальных и районных уведомлений — информации о работе служб, записей, льгот, а телеграм — для оперативных новостей.

«Аудитория Mах — жители, уже включенные в городскую информационную среду. Среди активных пользователей заметно выше доля регулярно следящих за городскими новостями, районом, пользующихся городскими сервисами и подписанных на официальные каналы», — сказали исследователи.

Об исследовании

В рамках исследования был проведен онлайн-опрос на базе квалифицированной исследовательской панели, объем выборки – 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше, квотированных в соответствии со структурой населения Москвы по полу, возрасту и административному округу проживания. Качественный блок состоял из пяти полуструктурированных экспертных интервью с представителями профильных сфер (опыт работы не менее семи лет; не менее трети экспертов – кандидаты наук). Также была проведена одна экспертная сессия с представителями профильных сфер. Полевой этап исследования был проведен в июне-июле 2026 г.