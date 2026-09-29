Более 80% игроков рынка считают главным ограничением российской микроэлектроники недостаточный спрос, а не технологии

Strategy Partners, российская консалтинговая компания, совместно с компанией «ПрофКонференции» провела комплексное исследование рынка микроэлектроники и опрос представителей ведущих отраслевых организаций. Эксперты проанализировали спрос, предложение, технологическую базу, господдержку и перспективы развития отрасли до 2030 г. Несмотря на текущее замедление, 55% опрошенных ожидают устойчивого увеличения объемов заказов в ближайшие три года. При этом к 2030 г. производственные мощности отрасли могут вырасти примерно в четыре раза — до 400 тыс. пластин в эквиваленте 200 мм. Об этом CNews сообщили представители Strategy Partners.

По результатам опроса игроков рынка микроэлектроники, проведенного Strategy Partners, основной сдерживающий фактор развития отрасли — недостаточный масштаб рынка, а не технологические возможности. 55% респондентов указали на снижение спроса в 2025 г. и только 28% — на его рост. Среди факторов изменения спроса — уменьшение госзаказа (39%) и падение инвестиционной активности на фоне высокой ключевой ставки (также 39%). К середине 2026 года ставка снизилась до 14%, но стоимость финансирования остается высокой. Согласно результатам исследования «Барометр электронной отрасли» за июль 2026 года, выручка сократилась у 54% компаний, 17% из них отметили значительное снижение прибыли. Рост выручки зафиксировали только 15% участников. Сокращение инвестиций зафиксировали 34% компаний, а недостаточное количество персонала — 36%.

В структуре предложения на российском рынке микроэлектроники импорт доминирует — более 70% поставок. Однако расширение номенклатуры российских компаний, производящих ЭКБ, продолжается. В 2025–2026 гг. появились отечественные микроконтроллеры для промышленной автоматизации, приборов учета и БПЛА, а ГК «ХайТэк» представила первый отечественный ускоритель для нейросетей. О расширении присутствия российских производителей в крупнейших сегментах потребления микроэлектроники свидетельствует и масштаб заключаемых контрактов: объем отдельных заказов уже составляет сотни тысяч и миллионы изделий. Среди крупнейших сделок 2025–2026 годов — соглашение «Байкал Электроникс» с разработчиком систем промышленной автоматизации «РегЛаб» на поставку 1,5 млн контроллеров, а также поставка НИИЭТ более 1 млн контроллеров для производителя приборов учета «Энергомера». Все это создает предпосылки для существенного роста доли российских решений на рынке.

По результатам опроса, драйверы спроса на продукцию респондентов до 2030 г. — машиностроение и общепромышленный сегмент, включая ВПК (61%), а также вычислительная техника и телеком (50%). 84% респондентов уверены, что спрос со стороны государства останется главным драйвером до 2030 г.

По оценкам Strategy Partners, ключевой вклад в рост рынка до 2030 г. обеспечат вычислительная техника и телекоммуникационное оборудование. В перспективе трех лет 55% опрошенных ожидают рост заказов, а 39% — снижение или стагнацию. 67% прогнозируют фрагментированный рост без системного эффекта, 27% — стагнацию, 6% — быстрый рост.

При реализации всех заявленных проектов российские производственные мощности к 2030 году могут вырасти примерно в четыре раза — до 400 тыс. пластин в эквиваленте 200 мм. Ключевое значение при этом имеет синхронизация развития новых мощностей с долгосрочным спросом и развитием технологической базы.

Для производства микросхем необходима широкая номенклатура специального технологического оборудования, материалов и средств разработки. Для России реалистичной задачей является не полная автаркия, а снижение критической зависимости в тех звеньях технологической цепочки, в которых прекращение поставок способно ограничить собственное производство ключевых элементов ЭКБ. В последние годы появились значительные практические результаты в области локализации отдельных элементов технологической базы.

ЗНТЦ с белорусской компанией «Планар» разработал первый российский литограф на 350 нм, в 2026 г. изготовлен опытный образец на 130 нм. НИИМЭ и НИИТМ создали первые российские установки плазмохимического травления и осаждения.

Роль государства в развитии отрасли остается определяющей, но модель поддержки меняется. С 2025 г. она смещается к льготному возвратному финансированию. Субсидии, наряду с преференциями в госзакупках, названы участниками опроса ключевыми мерами поддержки, тогда как востребованность заемных средств по льготным ставкам существенно ниже в этом рейтинге. Относительно низкий показатель востребованности льготных займов и кредитов может быть обусловлен, помимо прочего, неуверенностью производителей в достаточной загрузке мощностей для возврата заемных средств.

Помимо трансформации модели финансирования, государственная политика в большей степени ориентируется на комплексное развитие всех элементов цепочки создания стоимости. Одним из ключевых инструментов такого подхода стали карты технологической кооперации, закрепленные законом о технологической политике в конце 2024 года и увязывающие в рамках единой системы перспективный спрос на высокотехнологичную продукцию, ее разработку и производство, необходимые технологии, оборудование и материалы, кадровое обеспечение и меры государственной поддержки. В микроэлектронике этот подход дополняется созданием Объединенной микроэлектронной компании (ОМК), призванной консолидировать ресурсы отрасли и обеспечивать комплексное развитие ее производственной и технологической базы.

Более 80% респондентов включили в топ-3 барьеров развития отечественной микроэлектроники непредсказуемость и недостаток внутреннего спроса. Ограниченный доступ к оборудованию, кадрам и материалам отметили менее 15% респондентов. Половина опрошенных указала стоимость финансирования как одно из главных трех ограничений. «Барометр электронной отрасли» подтверждает эту картину: 49% участников назвали снижение спроса главным барьером, рост стоимости оборудования и комплектующих выделили 34% респондентов, доступность финансирования — 32%, санкционные ограничения — 32%.

Также в микроэлектронике наблюдается дефицит кадров — около 5,3 тыс. человек, однако опрос показывает, что это ограничение уступает недостаточному спросу.

«Ключевые структурные ограничения российской микроэлектроники взаимосвязаны. Недостаточный и непредсказуемый спрос ограничивает возможности достижения необходимого масштаба производства и повышает риски инвестиций, что затрудняет привлечение финансирования для расширения производственной базы. Дальнейшее развитие отрасли требует не только устранения отдельных технологических ограничений, но прежде всего формирования устойчивого долгосрочного спроса, способного обеспечить загрузку создаваемых мощностей и экономическую целесообразность инвестиционных проектов», — сказал Роман Тиняев, партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.