«Билайн бизнес» запустил коммуникационную платформу, которая помнит каждого клиента

«Билайн бизнес» представил Контакт.ИИ — платформу, которая помогает превратить коммуникации с клиентами в источник данных для развития бизнеса. Решение позволяет навести порядок в коммуникациях, структурировать информацию о заказах, сделках, проектах, отслеживать изменения и хранить историю общения с клиентами. Если менеджер обычно помнит около 20 клиентов, Контакт.ИИ помнит всех, с кем было взаимодействие.

Исследование «Билайн бизнес» показало, что компании и предприниматели отмечают рост разрозненности коммуникаций с клиентами. При этом чем больше каналов используется, тем сложнее собирать и удерживать единый контекст общения. Например, из-за постоянных переключений между чатами, почтой и звонками сотрудники могут забыть внести комментарий к заказу или слишком долго отвечать на запрос, что может привести к отказу клиента от сотрудничества. Таким образом разрозненность коммуникаций влияет на выручку и качество клиентского опыта.

Чтобы изменить ситуацию, для максимального результата нужна интеграция CRM-системы, ИИ-технологий и разных каналов клиентских коммуникаций. Именно по этому принципу построена новая платформа Билайна.

Контакт.ИИ от «Билайн бизнес» — это готовая связка продуктов для управления коммуникациями и бизнес-процессами в продажах, поддержке, клиентском сервисе. Первым пользователям уже доступны облачная телефония с распределением и записью звонков, видеоконференции, речевая аналитика, а также встроенная CRM-система от Билайн бизнес с чат-центром.

Данные о звонках и текстовых диалогах в CRM-системе формируют единую историю коммуникаций с клиентами вне зависимости от канала общения. Также пользователи могут настраивать различные автоматизированные сценарии, например, чтобы при пропущенном звонке в CRM-системе сразу создавалась задача «Перезвонить».

При этом подключать все функции Контакт.ИИ необязательно: можно выбрать только те, что нужны прямо сейчас, а другие добавить по мере необходимости.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам «Билайн бизнес»:

«Коммуникации с клиентами — источник важных данных для развития бизнеса. Благодаря Контакт.ИИ компании могут легко ориентироваться в информации, которая поступает через разные каналы, и своевременно реагировать на неё. Развитие платформы Контакт.ИИ мы начинаем с предоставления удобной CRM-системы, с которой проинтегрированы ключевые инструменты коммуникаций. Планируем расширять возможности платформы и до конца года открыть доступ к новым омниканальным возможностям с поддержкой ИИ-технологий».

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