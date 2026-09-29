«Баба-яга» на крючке: злоумышленники распространяют ВПО через фальшивое приложение для отслеживания дронов

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносного ПО предположительно для заражения десктопных устройств, которые используют вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом CNews сообщили представители F6.

Злоумышленники создали в мае 2026 г. сайт, через который распространяют приложение, якобы предназначенное для отслеживания вражеских дронов типа «Баба-яга» и мест минирования. На самом деле при открытии такой программы происходит проверка языка устройства и его заражение. Вероятная цель атакующих – шпионаж.

Группа Mimbrob, использующая эту схему, впервые была обнаружена специалистами F6. Помимо атак на военных, группа нацелена на российские промышленные предприятия и ИТ-компании.

Костяная нога

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 представили исследование вредоносной активности, которая получила название Mimbrob. Достаточных оснований для того, чтобы атрибутировать эту активность какой-либо из ранее известных киберпреступных группировок, не было.

Атакующие, первые следы деятельности которых были зафиксированы в апреле 2026 г., распространяли вредоносное программное обеспечение (ВПО) через фишинговые письма и под видом приложения Dronner.

Для распространения этого приложения злоумышленники в мае 2026 г. создали сайте в зоне .ru. Приложение Dronner, судя по описанию на сайте-приманке, якобы предназначено для отслеживания дронов типа «Баба-яга» (тяжелые беспилотники, переделанные из сельскохозяйственных, которые ВСУ используют в боевых целях, в том числе для дистанционного минирования), получения местах пролета таких дронов и точках минирования.

Поскольку такая информация может быть актуальна для подразделений, которые действуют вблизи линии боевого соприкосновения, можно предположить, что атака с использованием вредоносного приложения Dronner нацелена на российских военнослужащих, которые используют десктопные устройства – ВПО не предназначено для мобильных устройств.

При запуске вредоносное приложение собирает информацию о языке системы, предпочитаемых языках интерфейса и установленных раскладках клавиатуры. В списке, который проверяет ВПО – раскладка для русского языка, а также языков других стран СНГ и Румынии. При обнаружении хотя бы одного языка из списка приложение продолжает работать. Во всех остальных случаях ВПО переходит в режим сна и через 3 минуты выключается.

Рука Кощея

Первая из обнаруженных активностей группировки относится к 22 апреля 2026 г. Атакующие направили фишинговое письмо в адрес российского промышленного предприятия. Отправитель письма предположительно был скомпрометирован, так как домен отправителя принадлежит легитимной компании, занимающейся оптоэлектронными системами измерения.

Письмо замаскировано под служебную записку о необходимости срочного проведения метрологической проверки всей продукции предприятия и обновления специализированного ПО. Текст письма выдержан в официально-деловом стиле, содержит ссылки на федеральные законы и нормативные акты, которые относятся к теме сообщения, при этом в нем нет ошибок. Вредоносный файл, который запускал цепочку атаки, находился в архиве.

4 мая 2026 г. системой защиты корпоративной почты F6 Business Email Protection (F6 BEP) были заблокированы еще несколько рассылок, направленных в адрес другого промышленного предприятия. Рассылка проводилась с домена, который маскировался под российского разработчика в авиационной сфере.

Во всех этих случаях атакующие использовали оригинальное ВПО-загрузчик, который специалисты F6 назвали FBULoader (аббревиатура от Fake Browser Update Loader - фальшивый загрузчик обновления браузера), поскольку во всех обнаруженных образцах использовался легитимный файл «Яндекс Браузера», а домены мимикрировали под его инфраструктуру.

Фишинговые атаки с использованием этого ВПО были зафиксированы с 22 апреля по 8 мая 2026 г., новая волна атак началась с 3 сентября 2026 г. и продолжается по настоящее время.

В сентябре 2026 г. системой F6 BEP были заблокированы письма, направленные в адрес нескольких ИТ-компаний. Письма отправлены с электронного адреса, домен которого маскируется под домен российского научно-производственного предприятия. В качестве вложения были прикреплены архивы с именами «Судебное_разбирательство[дата].rar».

Все три домена, которые атакующие сами создавали для отправки писем, были зарегистрированы в один день – 16 апреля 2026 г.

Параллельно с фишинговыми рассылками с FBULoader группировка распространяла другое ВПО, названное атакующими RAT-Go. Цепочка атаки начиналась с фишингового письма с архивом, направленного от имени научного института. Сообщение было замаскировано под предложение о сотрудничестве.

«Судя по выбору целей и качеству составления фишинговых писем для рассылок, вероятная цель атакующих – шпионаж. Так как финальная нагрузка в ходе исследования не была получена, более точные выводы о мотивации остаются в области предположений», – сказали эксперты департамента Threat Intelligence компании F6.