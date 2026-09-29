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«Авито Работа» и «Авито Авто»: средние предлагаемые зарплаты в машиностроении выросли на 54%

Средние зарплатные предложения в машиностроении выросли на 54% за январь–август 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и достигли 150,6 тыс. руб/мес. Одновременно растет и доля отечественных автомобилей на рынке: по итогам лета около 55% всех новых машин на платформе — российские бренды или иномарки российской сборки, тогда как годом ранее этот показатель составлял менее 43%. Такие данные приводят эксперты «Авито Работы» и «Авито Авто». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидеры по уровню средних зарплатных предложений — электрогазосварщики. В среднем работодатели предлагали им 177 тыс. руб/мес — это на 67% больше, чем годом ранее. Эти специалисты соединяют металлические детали с помощью сварки и газовой резки, и их труд востребован практически на любом производстве, в том числе на машиностроительных заводах.

На втором месте — газорезчики, их средние зарплатные предложения составили 165 тыс. руб/мес (+6% за год). Они специализируются на резке металла с помощью газового оборудования, например при демонтаже конструкций или раскрое заготовок.

В тройку самых высокооплачиваемых профессий в машиностроении вошли также фрезеровщики — им в январе–августе 2026 г. предлагали в среднем 145 тыс. руб/мес. На автозаводах такие специалисты обрабатывают детали на фрезерных станках: изготавливают пазы, отверстия и поверхности нужной формы и размеров.

Средние зарплатные предложения рассчитаны как среднее значение между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатной вилке вакансии. Они могут отличаться от фактической зарплаты, поскольку не учитывают бонусы, премии и другие выплаты. На размер предложений по ряду востребованных направлений в промышленности влияет и то, что многие позиции предполагают вахтовый формат работы, который традиционно сопровождается более высоким уровнем предлагаемых зарплат.

Активнее всего в январе–августе 2026 г. работодатели искали газорезчиков — спрос на них вырос более чем в два раза (+103%). Заметно вырос интерес и к контролерам качества — количество предложений увеличилось на 76%, а кандидаты могли рассчитывать в среднем на 85,3 тыс. руб/мес. На 15% вырос и спрос на разнорабочих — при средних зарплатных предложениях в 123,7 тыс. руб/мес.

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Растущие зарплатные предложения закономерно повышают и интерес соискателей к рабочим специальностям в отрасли. В январе–августе 2026 г. количество откликов на позиции слесарей-ремонтников увеличилось более чем в два раза (+107%) год к году, операторов производственной линии — почти в два раза (+99%), контролеров качества — на 68%.

«Машиностроение остается одной из отраслей, где активно растут средние предлагаемые зарплаты — в январе–августе текущего года они выросли более чем в полтора раза (+54%) за год и достигли 150,6 тыс. руб/мес. На этом фоне предприятия продолжают конкурировать за квалифицированных специалистов: по данным НИУ ВШЭ, около двух третей организаций машиностроения сталкиваются с нехваткой инженерно-технических кадров. Поэтому работодатели повышают зарплатные предложения, чтобы привлекать и удерживать нужных специалистов», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Автомобильная промышленность остается одним из ключевых направлений машиностроения в России. По данным «Авито Авто», по итогам лета около 55% всех новых автомобилей на платформе — отечественные бренды или иномарки российской сборки (например, Haval), включая локализованные модели иностранных марок (такие как Tenet). Годом ранее этот показатель составлял менее 43%. Наибольший объем предложения среди брендов приходится на отечественную Lada — около 20%, а Lada Granta остается самой популярной моделью у пользователей.

«Развитие производства в России постепенно влияет и на структуру автомобильного рынка: увеличивается доля российских и локализованных брендов, расширяется предложение новых автомобилей, а интерес к ним растет. Среди наиболее востребованных моделей сегодня LADA Granta, Tenet T7 и Haval Jolion — на них приходится больше 15% внимания пользователей платформы. При этом покупатели все чаще рассматривают автомобили с альтернативными двигателями. Среди российских моделей в этом сегменте наиболее популярным стал гибридный Evolute i-Space. Для рынка это важный сигнал: развитие производства поддерживает не только предложение автомобилей, но и спрос на специалистов, которые нужны на разных этапах их выпуска», — сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».

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