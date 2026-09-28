В ВТБ назвали меры защиты данных при внедрении открытого банкинга

Переход к открытому банкингу поставит перед кредитными организациями масштабную задачу по совместной защите информации. Об этом заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов на Международном банковском форуме.

Open API — это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Банки, в том числе ВТБ, разрабатывают и тестируют эту технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).

Партнёрская модель, лежащая в основе открытого банкинга, потребует единых и одинаково высоких стандартов безопасности от всех участников рынка — от крупных банков до более мелких игроков, считает Сергей Безбогов. Он предупредил, что потенциальные бреши в защите данных у одних кредитных организаций могут поставить под удар данные других участников рынка, даже самых защищенных.

«После принятия закона об открытых API нужно в рамках подзаконных актов определить правила и стандарты безопасности, а также стандарты поддержания уровня обслуживания клиентов. Когда мы даём сервис для клиента, для нас важно не только то, что эти данные не утекут, но и то, что клиент получит информацию в том режиме, в котором он привык получать от своего банка», — сказал Сергей Безбогов.

По мнению Безбогова, одной из ключевых задач рынка станет настройка сквозной проверки пользователей. Поскольку при открытии любого банковского продукта клиент проходит обязательную идентификацию, то его данные хранятся сразу в нескольких финансовых организациях, продуктами которых он пользуется, — и все они должны соответствовать единому уровню защиты. Также необходимо создать единый механизм получения и отзыва согласий пользователей на обработку их данных, действующего сразу для целых групп участников рынка.

Отдельным направлением защиты данных становится устойчивость инфраструктуры к возросшему числу запросов. Открытый банкинг подразумевает постоянный обмен данными между организациями по запросам клиентов и партнёров, что кратно увеличивает нагрузку на IT-системы. Как подчеркнул Сергей Безбогов, для устойчивой работы кредитных организаций в условиях открытого банкинга инфраструктура должна выдерживать в 2–3 раза больше одновременных обращений, чем может на текущий момент.