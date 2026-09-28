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В один клик: «Вау-поиск» «Самоката» научился собирать готовую корзину

Онлайн-ритейлер расширил возможности «Вау-поиска» — поискового ассистента, который помогает комплексно решать повседневные задачи прямо внутри сервиса. Теперь товары, которые ассистент предлагает, например, в ответ на поиск рецепта, собираются в единую подборку, которую одним нажатием можно перенести в корзину. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Функция «Быстрый сбор корзины» появилась в ответ на запрос пользователей и их опыт взаимодействия с Вау-поиском: они обращаются к нему в том числе за идеями, что приготовить для себя, семьи или гостей. Ассистент учитывает контекст запроса и предлагает релевантное решение — подходящий рецепт, а теперь ещё и готовую подборку необходимых продуктов. Все товары из нее можно одним кликом добавить в корзину, чтобы не тратить время на поиск каждого ингредиента отдельно.

Например, можно обратиться к «Вау-поиску», чтобы узнать, как приготовить суп-пюре с тыквой. Ассистент предложит рецепт с указанием ингредиентов и их количества, а затем сформирует подборку продуктов, необходимых для приготовления. Если какой-то товар не подходит, его можно заменить — Вау-поиск предложит другой вариант для нужного ингредиента.

Еще один популярный сценарий использования «Вау-поиска» — подбор товаров по списку. Достаточно перечислить нужные продукты — например, «молоко, яйца, творог», — и ассистент сразу соберет их в корзину, а пользователю останется только оформить заказ.

«Изначально мы создавали «Вау-поиск» как ассистента, который помогает получить готовое решение бытовой задачи. Теперь мы сделали следующий шаг: ассистент помогает сразу перейти от идеи к действию — и отталкивается от того, что нужно конкретному пользователю. Вместе с рецептом можно получить готовую подборку необходимых продуктов и одним нажатием добавить ее в корзину. Так между запросом “что приготовить?” и получением товаров становится ещё меньше дополнительных действий и времени», — сказал Владимир Ляпунов, директор продуктовой вертикали в «Самокате».

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