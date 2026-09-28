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Ученые Сеченовского Университета показали эффективность ИИ-мониторинга при диабете

Ученые Сеченовского Университета выяснили, как ежедневный дистанционный мониторинг с помощью голосового ИИ-помощника влияет на состояние пациентов с сахарным диабетом второго типа и ожирением. Уже через месяц у участников программы улучшились показатели углеводного обмена и маркеры, связанные с висцеральным ожирением, а также повысились приверженность лечению и качество жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале «Кардиология», работа велась при поддержке программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

В исследовании принял участие 121 доброволец. 71 пациент получал стандартное лечение и дополнительно ежедневно взаимодействовал с голосовым ИИ-помощником, еще 50 получали только стандартную медицинскую помощь. Наблюдение продолжалось один месяц. Группы были сопоставимы по большинству исходных показателей, хотя уровень глюкозы натощак в основной группе изначально был выше.

Система автоматически звонила пациентам в заранее согласованное время. Во время разговора пациенты сообщали уровень глюкозы и окружность талии, отвечали на вопросы о симптомах гипо- и гипергликемии и получали напоминания о приеме лекарств. Если показатели выходили за установленные пределы или появлялись тревожные симптомы, система уведомляла врача, который связывался с пациентом и при необходимости скорректировал терапию. Для работы помощника не требовались приложение или доступ в интернет — только мобильная связь.

Через месяц в группе дистанционного мониторинга индекс накопления липидов LAP снизился на 25,9%, а индекс висцерального ожирения — на 31,2%. Оба показателя рассчитываются по сочетанию антропометрических и лабораторных данных и используются для оценки метаболических рисков, связанных с накоплением жира в области внутренних органов. Концентрация глюкозы натощак уменьшилась на 15,1%. В контрольной группе значимых изменений этих показателей не выявили.

«Для пациентов с хроническими заболеваниями проблема часто заключается не только в выборе терапии, но и в том, что между плановыми визитами к врачу проходит много времени. Ежедневный дистанционный контакт помогает поддерживать самоконтроль, вовремя замечать отклонения и повышать приверженность рекомендациям. При этом голосовой формат особенно удобен для пациентов старшего возраста, которым может быть сложно пользоваться медицинскими приложениями», — сказала ассистент кафедры госпитальной терапии №1 Института клинической медицины Сеченовского Университета Вита Зекцер.

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Приверженность лечению в группе с ИИ-помощником также оказалась выше: рекомендации полностью соблюдали 42% пациентов против 18% в группе стандартного наблюдения. Оценка качества жизни за месяц выросла в среднем на семь баллов против одного балла в контрольной группе.

Авторы подчеркивают, что исследование продолжалось всего месяц и проводилось в одном центре, поэтому пока нельзя судить о долгосрочном эффекте такого наблюдения. Для подтверждения результатов необходимы более продолжительные многоцентровые исследования, в том числе с оценкой гликированного гемоглобина и частоты сердечно-сосудистых осложнений.

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