StormWall: во время сезона летних отпусков DDoS-атаки на туристическую отрасль в России выросли на 42%

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, сообщила о выявлении значительного всплеска DDoS-атак на туристический сектор в России во время сезона летних отпусков. По данным аналитиков компании, с мая по август 2026 г. количество DDoS-атак на туристический бизнес в России выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего DDoS-атак было направлено злоумышленниками на отечественных туроператоров, а также отели и онлайн-сервисы бронирования билетов. Для анализа эксперты StormWall использовали данных своих клиентов из туристической сферы.

Помимо роста количества DDoS-инцидентов, аналитики StormWall также выявили впечатляющий прирост мощности атак на данную отрасль. С мая по август 2026 г. мощность DDoS-атак на туристические компании выросла в 2,5 раза по сравнению с таким же отрезком времени в 2025 г. Некоторые атаки в пике достигали свыше 700 Гбит/с. Многие туристические организации еще не готовы к атакам высокой мощности, их сайты находятся под устаревающей и недостаточно эффективной защитой, которая уже не справляется с современными объемными флудами. Это делает многих туроператоров легкой добычей для хакеров.

Эксперты StormWall внимательно изучили особенности DDoS-атак на туристическую сферу и обнаружили, что в основном хакеры использовали атаки L7 – прежде всего HTTP/HTTPS-флуды, которые имитируют обычные запросы пользователей и бьют по веб-приложениям. Такие атаки обычно направлены на сайты авиакомпаний, туроператоров и сервисов бронирования и могут причинить организациям довольно много вреда. В результате подобных атак сайты компаний могут быть недоступны в течение длительного времени, а пользователи не могут использовать онлайн-сервисы и осуществлять бронирования.

В ходе исследования было выявлено, что в августе 2026 г. число атак на туристическую индустрию мощнее 100 тыс. запросов в секунду выросло в 7,7 раза по сравнению с августом 2025 г. – с 50 до 385 инцидентов. Кроме того, в августе этого года треть атак на веб-приложения уложилась в пределах 15 минут. Обычно кратковременная атака проскакивает под порогами автоматического реагирования, которые часто настроены на длительную аномалию. В результате пятнадцать минут недоступности сайта в прайм-тайм обходятся дороже, чем шесть часов в ночное время.

В мире туристическая отрасль тоже стала одной из главных мишеней злоумышленников во время летних отпусков. С мая по август 2026 г. число DDoS-атак на туристические компании на глобальном уровне выросло на 53% по сравнению с таким же периодом в 2025 г. В основном, атаки в других странах были направлены на отели и онлайн-сервисы бронирования билетов.

«Туристическая сфера является одной из самых уязвимых отраслей на рынке, и хакеры активно атакуют эту индустрию в сезон летних отпусков по всему миру. Это приносит огромный вред туроператорам, отелям и сервисам бронирования, которые в результате DDoS-атак несут большие убытки и теряют клиентов. Сезон летних отпусков уже позади, но впереди Новый год – пик туристического сезона, и хакеры могут использовать это время для запуска новых мощных DDoS-атак с целью шантажа и вымогательства. Мы рекомендуем представителям турбизнеса как можно быстрее подключить современные профессиональные решения, которые смогут обеспечить надежную защиту онлайн-ресурсов от разрушительных DDoS-атак во время новогодних праздников», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.