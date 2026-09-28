Срочный договор, требования по киберзащите и визит делегации: «Лаборатория Касперского» рассказала об актуальных легендах в целевых атаках на организации

С началом нового делового сезона эксперты «Лаборатории Касперского» обращают внимание на целевые атаки на бизнес с применением тщательно подготовленных вредоносных писем. Такие сообщения могут быть рассчитаны на конкретную отрасль, компанию или сотрудника, поэтому злоумышленники стараются сделать их максимально убедительными: например, используют реальные названия организаций, имена и должности, контакты и актуальную повестку, маскируют вредоносные файлы под рабочие документы и защищают архивы паролями. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Эксперты предупреждают, что за правдоподобной легендой может скрываться начало многоэтапной атаки: запуск файла способен привести к загрузке вредоносных компонентов или создать условия для получения удаленного доступа к устройству.

Специалисты «Лаборатории Касперского» разобрали несколько примеров подобных писем, которые показывают, насколько разными могут быть схемы злоумышленников.

Срочное согласование документов. В одном из сценариев злоумышленники имитируют деловую переписку по некоему проекту. Получателя просят ускорить согласование технического задания с руководством, поскольку задержка якобы может повлиять на сроки реализации работ. Письмо подписано «главным инженером производства», в тексте указано, что сообщение якобы проверено антивирусом. К нему прикреплен защищенный паролем архив, внутри которого вредоносный файл маскируется под рабочий документ. После его запуска злоумышленники могут получить возможность удаленно подключаться к скомпрометированному устройству.

«Требования по киберзащите». Еще одна легенда — сообщение якобы от ведомства, в котором говорится о новых требованиях по усилению мер киберзащиты. Получателю предлагают немедленно ознакомиться со «служебной запиской», которая находится во вложении. Однако внутри архива вместо ожидаемого документа скрывается вредоносное ПО, и в случае его запуска под угрозой могут оказаться сохраненные на устройстве пароли и другие данные. Официальный стиль, авторитетный отправитель и требование совершить действие без промедления призваны добавить письму достоверности, а тема информационной безопасности в этом случае становится приманкой.

Визит иностранной делегации. Эксперты также обращают внимание на письма с более необычной легендой, в которых сообщается о планируемом рабочем визите иностранной делегации на российское предприятие — для ознакомления с производственными технологиями, встреч со специалистами и обмена опытом. Для убедительности в сообщении указаны должность предполагаемого отправителя и контакты технического специалиста. К письму прикреплен архив с вредоносным файлом: в случае его запуска злоумышленники смогут собрать информацию о действиях пользователя на устройстве. Таким образом, если сотрудник просто откроет вложение из письма, которое выглядит вполне официально, это может привести к компрометации конфиденциальной информации.

«В целевых атаках злоумышленники стараются сделать письма максимально похожими на привычную рабочую коммуникацию, а иногда добавляют дополнительные элементы доверия — например, пометку о том, что письмо якобы проверено антивирусом. Однако важно обращать внимание на контекст: ожидали ли вы такое письмо или документ, действительно ли его получение связано с вашими рабочими задачами. Особенно внимательно стоит относиться к неожиданным запросам, связанным с финансовыми операциями, учетными данными, установкой каких-либо программ. Рекомендуем не открывать неожиданные вложения и не переходить по ссылкам. В случае малейшего сомнения всегда лучше связаться с отправителем по другому, уже известному каналу коммуникации — например, позвонить по сохраненному номеру телефона или написать на адрес электронной почты, который вы использовали для общения с ним прежде», — сказала Анна Лазаричева, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

Рекомендации «Лаборатория Касперского»

Проводить обучающие тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии;

Использовать сложные и уникальные пароли для защиты корпоративных учетных записей и регулярно их обновлять. Для их создания и хранения рекомендуется использовать специализированные менеджеры паролей;

Разработать план по реагированию на инциденты. Он должен включать в себя сценарии работы сотрудников при наступлении того или иного ИБ-события, список необходимых ресурсов, перечень применяемых инструментов, права и обязанности команды реагирования;

Регулярно обновлять ПО на всех устройствах, чтобы избежать использования уязвимостей злоумышленниками для проникновения во внутреннюю сеть;

Установить решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма;

Внедрять продукты для защиты корпоративных устройств, эффективность которых подтверждается независимыми тестами.