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Root Cause: разработчики F6 выпустили игру-квест про будни CISO

Специалисты компании F6, российского разработчика технологий для борьбы с киберугрозами, создали браузерную игру Root Cause («Первопричина»). В квесте пользователи могут «прожить» год в должности директора по информационной безопасности (CISO), решая реальные и синтетические кейсы: от реагирования на кибератаку до попыток вычислить «крота», разбрасывающего зараженные флешки по офису. Игра доступна всем желающим и будет полезна практикующим специалистам, менеджменту, студентам и тем, кому интересна тема информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители F6.

В Root Cause игроки погружаются в роль CISO: они получают срочные запросы, стараются уложиться в выделенный бюджет, принимают решения, влияющие на метрики зрелости процессов, уровень риска и финансовый результат компании, а также участвуют в расследовании инцидентов.

Геймплей представляет собой частично открытый минимир, где герой перемещается по офисному пространству, собирает и исследует улики, взаимодействует с другими персонажами и решает задачи, приближенные к реальному опыту сотрудников подразделений информационной безопасности.

Квест разделен на несколько раундов, каждый из которых соответствует определенному этапу карьеры: от первого дня в должности до подведения итогов работы CISO за год на собрании компании. В дополнение к основной линии предусмотрены побочные сценарии, в частности, исследование найденных носителей данных или работа с неожиданными запросами, которые позволяют игрокам получать дополнительные баллы в системе оценок.

Выбранные решения не приводят к победе или поражению. Вместо этого формируется «карьерный цикл» персонажа, отражающий постепенное развитие профессиональных навыков и стратегического мышления.

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«Игра позволяет решать тестовые задачи в области информационной безопасности и полностью погрузиться в жизнь CISO компании, сталкиваясь с реальными кейсами, которые возникают ежедневно. Мы разработали ее как небольшую интерактивную тестовую игру для стенда на Standoff 17, где она пользовалась большим успехом. Было логично развить ее дальше, добавить интерактива. В итоге Root Cause решает несколько актуальных задач для ИБ-сообщества, сочетает элементы бизнес-симуляции, квеста с реальными процессами защиты», — сказал Роман Сюбаев, руководитель отдела оценки соответствия и консалтинга F6.

«При разработке игры в качестве сайд-проекта мы хотели учесть, что часто у CISO нет единственного правильного решения, так как лучшее решение чаще всего связано с финансовыми затратами, а в реальном мире денег не бесконечное количество, и их необходимо согласовывать с менеджментом, а также не ломать бизнес-поцессы в компании. Руководитель по ИБ — это не только специалист, который знает, как необходимо правильно реализовывать те или иные меры в области информационной безопасности, но и эксперт, который позволяет найти баланс между финансовыми затратами на информационную безопасность и ее эффективностью. Это была одна из самых главных и ключевых идей Root Cause, сюжетная линия которой имеет несколько развилок», — сказал старший аудитор отдела оценки соответствия и консалтинга F6 Александр Сысойкин.

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