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Пользу юмора при трудоустройстве и построении карьеры чаще отмечают те, кто зарабатывает больше

56% россиян уверены, что чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1 тыс. представителей компаний и 1,6 тыс. экономически активных граждан, считающих, что у них есть чувство юмора. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди россиян с чувством юмора 56% говорят, что оно помогало им в поиске работы и построении карьеры. Отрицательно ответили 19% опрошенных, а каждый четвертый затруднился.

Россияне старше 45 лет заявляют о пользе юмора чаще (59%), чем те, кто младше (53—56%).

Среди респондентов с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечают 58%, со средним профессиональным — 55%.

С ростом уровня дохода растет и число опрошенных, уверенных, что хорошая шутка повышает шансы получить офер и построить карьеру: среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц подобной точки зрения придерживаются 55%, а среди получающих от 150 тыс. — уже 65%.

Опрос представителей компаний показал: если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 51% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу, 37% не видят в этом конкурентного преимущества, а 12% затруднились с оценкой.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 209. Время проведения: 1—18 сентября 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

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