«Плати по всему миру»: 50% пользователей выбирают пластиковую карту, а не наличные в путешествиях

Половина пользователей (50%) считает пластиковую карту самым удобным способом оплаты в путешествиях, наличные выбрали 11% — более чем в четыре раза меньше. Это следует из исследования финтех-сервиса «Плати по всему миру». Об этом CNews сообщили представители сервиса «Плати по всему миру».

Еще 25% пользователей в поездках хватает виртуальной карты в телефоне, а 14% считают все способы одинаково удобными, добавили в сервисе.

На вопрос, хотели бы они пластиковую карту, 53% пользователей ответили «да», ещё 34% допускают ее как запасной вариант, а 13% считают, что им достаточно виртуальной карты, посчитали аналитики.

«Запасной способ оплаты в поездке — это прежде всего уверенность. Чаще всего в пластиковой карте ценят ещё один способ оплаты (62%) и спокойствие на случай, если телефон разрядится, потеряется или сломается (61%). Каждый второй (52%) отмечает возможность снять наличные в банкомате, треть (33%) — привычный формат: достал, приложил, оплатил», — сказал директор по развитию «Плати по всему миру» Павел Белов.

Методология: в ходе исследования использованы результаты анонимных опросов пользователей «Плати по всему миру».