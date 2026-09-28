Образовательный квадрокоптер с ИИ «Геоскан Пионер Мини 2» получил сертификат «Сделано в России»

Первый серийный российский образовательный квадрокоптер с бортовым искусственным интеллектом «Геоскан Пионер Мини 2» получил сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по направлению «Уникальность». Документ подтверждает наличие патента, новизну и оригинальность разработки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

«Геоскан Пионер Мини 2» оснащен камерой с разрешением 2К на поворотном сервоприводе и восьмиядерным процессором с нейроускорителем. За счет обработки данных непосредственно на борту коптер способен распознавать объекты, выполнять автономные полеты и работать в составе роя без подключения к серверу.

Эти возможности позволяют использовать «Пионер Мини 2» в инженерных сменах, школьных и вузовских проектах, где учащиеся не только осваивают управление дроном, но и разрабатывают собственные алгоритмы искусственного интеллекта для решения прикладных задач.

«Сегодня с «Пионером Мини 2» уже работают школьники и студенты: с его помощью изучают искусственный интеллект, компьютерное зрение, программирование и автономные системы. По сочетанию этих возможностей это уникальный для мирового рынка образовательный продукт, который позволяет комплексно изучать современные технологии на практике. Сертификат РЭЦ подтверждает оригинальность и экспортный потенциал нашей разработки и расширяет возможности для ее продвижения в России и за рубежом», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.