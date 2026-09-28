«М.Видео»: спрос на восстановленные Android-смартфоны вырос на 13% перед 1 сентября

«М.Видео» проанализировала продажи восстановленных смартфонов в преддверии нового учебного года. На последней полной неделе августа, с 24 по 30 августа 2026 г., спрос на восстановленные Android-смартфоны вырос на 13% по сравнению с предыдущей неделей, 17–23 августа 2026 г. В целом в августе их продажи увеличились на 15% относительно июля, а средняя стоимость такого устройства составила около 23,4 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента физических сервисов «М.Видео» Андрей Агапов: «Перед 1 сентября смартфон становится одной из практичных покупок для школьников и студентов: он нужен для связи с родителями, общения с одноклассниками и одногруппниками, учебных приложений и повседневных задач. При этом родители все чаще подходят к такой покупке рационально и не стремятся обязательно выбирать новое или дорогое устройство. Восстановленные Android-смартфоны, прошедшие предпродажную подготовку, хорошо вписываются в этот запрос: в доступном ценовом диапазоне можно подобрать знакомый бренд и характеристики, которых ребенку будет достаточно и для учебы, и для развлечений. Поэтому в конце августа мы увидели особенно активный интерес именно к таким устройствам. При этом современные гаджеты при правильной эксплуатации могут служить длительное время и выступить альтернативой покупке нового устройства».

По данным «М.Видео», в августе 2026 г. на Android пришлось 56% всех проданных восстановленных смартфонов против 51% в июле. Таким образом, именно устройства на Android стали основным драйвером роста сегмента: их продажи за месяц увеличились на 15% в количественном и на 19% в денежном выражении.

Наиболее заметную динамику в августе относительно июля показали восстановленные смартфоны Xiaomi: их продажи выросли на 62%. Спрос на устройства Honor увеличился на 35%, Huawei — на 6%. Продажи восстановленных гаджетов Samsung сохранились на уровне предыдущего месяца в количественном выражении, при этом в деньгах выросли на 8%.

Особенно заметно интерес к отдельным Android-брендам усилился непосредственно перед началом учебного года. С 24 по 30 августа 2026 г. продажи восстановленных Xiaomi выросли на 45% относительно недели 17–23 августа 2026 г., а Honor — более чем в два раза. В целом продажи восстановленных Android-смартфонов за этот период увеличились на 13%.

Средняя стоимость восстановленного Android-смартфона в августе 2026 г. составила около 23,4 тыс. руб. Среди крупнейших брендов наиболее высокая средняя цена была у Samsung — около 30,6 тыс. руб. У Huawei она составила 23,1 тыс. руб., Honor — 15,1 тыс. руб., Xiaomi — 14,2 тыс. руб.

В целом сегмент восстановленных смартфонов в августе 2026 г. также показал положительную динамику. По сравнению с июлем 2026 г. продажи увеличились на 6% в количественном и на 4% в денежном выражении.

При этом Apple продолжает занимать крупнейшую долю сегмента восстановленных устройств: в августе 2026 г. на iPhone пришлось 44% продаж в штуках и 59% в деньгах. Средняя стоимость восстановленного iPhone составила около 42,6 тыс. руб.