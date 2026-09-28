МТС запустила базовую станцию в Усть-Ивановке, где проходил Амурский почтовый тракт

МТС запустила новую базовую станцию в Усть-Ивановке Благовещенского округа. Сеть LTE покрывает центральную часть села, где установлен памятный верстовой столб в честь Амурского почтового тракта, проходящего через Усть-Ивановку. Благодаря запуску цифрового оборудования улучшилось покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета возросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили новую вышку связи на улице Полевой, где находятся образовательные и социальные учреждения: школа, два корпуса детского сада, культурный центр, библиотека, а также верстовой столб. Памятный объект стоит в 15 верстах (16 километрах) от Благовещенска и отсылает к истории села, неразрывно связанного с созданием почтовой сети. Такие знаки в XIX веке устанавливали каждую версту для удобства доставки корреспонденции и перевозки грузов.

Запуск новой базовой станции позволит пользоваться привычными сервисами на комфортных интернет-скоростях даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Также жители могут использовать технологию VoLTE одновременно для голосовых звонков и загрузки контента в сети интернет, а также для общения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Запуск новой базовой станции в Усть-Ивановке – часть планомерной работы по улучшению качества связи в регионе. Село расположено в живописном месте вблизи реки Зея, чаще всего его выбирают те, кто хочет жить ближе к природе, но не терять связь с городом. Теперь к преимуществам жизни в Усть-Ивановке добавился скоростной мобильный интернет, и голосовая связь: жители могут с комфортом пользоваться современными цифровыми возможностями», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.