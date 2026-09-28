MIG представляет промышленные бортовые компьютеры VPC10 на платформах x86 и ARM

Компания MIG объявляет о выпуске двух моделей промышленных бортовых компьютеров серии VPC10: на архитектуре x86 под управлением Windows 11; на архитектуре ARM под управлением Android 12. Модели оснащены 10,1-дюймовым дисплеем с яркостью 1000 нит. Устройства выдерживают экстремальные перепады температур: диапазон рабочей температуры — от −20 °C до +60 °C, диапазон температуры хранения — от −30 °C до +70 °C. Об этом CNews сообщили представители MIG.

Ключевая особенность серии — промышленные разъемы M12, которые защищают контакты от вибрации, влаги и пыли, исключая отключения периферии во время работы. Набор интерфейсов включает RS-232 (2 шт.) или RS-232/RS-485, CAN bus, USB Type-A и RJ-45. Встроенные модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo) обеспечивают передачу данных в реальном времени. Для зон нестабильного сигнала предусмотрена возможность установки выносных антенн.

MIG VPC10 x86 построен на процессоре Intel Celeron N5100 (четыре ядра, до 2,8 ГГц, 10 нм) с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Windows 11 IoT Enterprise.

MIG VPC10 построен на 8-ядерном процессоре MT6789 (2,2 ГГц, 6 нм) с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Опционально доступна версия c 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Операционная система — Android 12 со встроенной поддержкой киоск-режима и MDM, что позволяет ограничивать нужный функционал для конкретного пользователя.

Обе модели имеют четыре крупные программируемые кнопки, удобные для нажатия в плотных рабочих перчатках, и динамик мощностью 2 Вт. Питание осуществляется напрямую от бортовой сети транспортного средства. На случай аварийного отключения питания предусмотрена резервная литий-полимерная батарея (7,4 Втч, морозостойкая), обеспечивающая непрерывную работу.

Для монтажа предусмотрены крепления VESA и RAM, что позволяет устанавливать бортовой компьютер на любой тип транспортного средства. В число доступных аксессуаров, помимо выносных антенн (LTE, Wi-Fi, GPS), входят преобразователь напряжения, автомобильная зарядка, переходники с разъемов M12 на интерфейсы (RS232, RS485, CAN bus, RJ-45, USB).

«MIG VPC10 — это про то, чтобы бортовой компьютер работал так же безотказно, как и сама техника. Мы объединили яркий дисплей, читаемый на солнце, полный набор беспроводных интерфейсов, защиту от вибрации и влаги — и упаковали это в форм-фактор, который легко монтируется на любой транспорт благодаря совместимости с креплениями VESA и RAM, а также различными вариантами питания. А главное — дали выбор архитектуры: x86 на Windows 11 и ARM на Android 12 с поддержкой киоск-режима и MDM», – сказали представители MIG.

Новые промышленные бортовые компьютеры MIG VPC10 x86 и MIG VPC10 уже доступны для заказа.