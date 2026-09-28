Исследование: количество организаций, столкнувшихся с киберугрозами, выросло на 9%

Число российских крупных и средних организаций, столкнувшихся с инцидентами информационной безопасности, выросло в 2025 г. на 9% — подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Кибератакам или заражению вредоносным ПО подверглось каждое пятое предприятие в стране. Об этом CNews сообщил представитель FinExpertiza.

Чаще всего действия киберпреступников были направлены на компании из сфер торговли (31,7%, или каждое третье юрлицо), гостинично-ресторанного бизнеса (27,3%, или каждое четвертое юрлицо), высшего образования (23,5%, также каждое четвертое юрлицо), информации и связи (21,5% предприятий), финансовой и страховой деятельности (20,8% предприятий).

Максимальная доля организаций, столкнувшихся с ИБ-инцидентами, была отмечена в Московской области (26,4%), Пермском крае (21%), Самарской области (21%), Удмуртии (20,2%), Кемеровской области (20,2%). Часто подвергались киберугрозам также предприятия Свердловской области (20,1%), Ингушетии (20,1%), Тюменской области (19,9%), Новосибирской области (19,8%) и Тульской области (19,7%).

Расчеты основаны на данных Росстата по форме №3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг». Росстат проводит обследование ежегодно, охватывая практически полный спектр средних и крупных организаций в России — коммерческих, государственных и муниципальных. В 2025 г. в обследовании приняли участие более 260 тыс. субъектов. В выборку не входят организации исправительно-пенитенциарной системы, подразделения, обеспечивающие общественный порядок и безопасность, образовательные учреждения ниже уровня высшего образования, а также ряд организаций, оказывающих бытовые и персональные услуги, включая прачечные, химчистки, сауны, парикмахерские и другие.

Под ИБ-инцидентами понимаются компьютерные атаки, случаи несанкционированного вторжения в информационные системы и заражения вредоносными программами. В отдельных случаях такие инциденты могли приводить к блокированию или сбоям в работе информационных ресурсов и оборудования, нарушению конфиденциальности данных, а также их полному или частичному уничтожению или повреждению.

За 2025 г. ИБ-инциденты были зафиксированы у 17,8% организаций в России (примерно каждое пятое предприятие). Наиболее высокая доля отмечена в оптовой и розничной торговле: с киберугрозами столкнулось 31,7% предприятий отрасли, то есть примерно каждое третье. На втором месте гостиницы и предприятия общественного питания — 27,3% (примерно каждое четвертое предприятие), на третьем — организации сферы высшего образования — 23,5% (примерно каждое четвертое предприятие). Выше общероссийского уровня показатель также оказался в сфере информации и связи (21,5%), финансовой и страховой деятельности (20,8%, или примерно каждое пятое предприятие) и обрабатывающих производствах (19,9%, или каждое пятое предприятие).

«Средства защиты информации используют 78% российских организаций. В первую очередь компании защищают сетевой периметр и доступ к информационным системам: средства строгой аутентификации применяют 79,2% организаций, межсетевые экраны — 67,6%, средства шифрования — 63,3%, спам-фильтры — 63,2% от числа использующих средства защиты информации. Более специализированные инструменты распространены заметно меньше: системы обнаружения вторжений используют 52,9%, корпоративный VPN — 44,9%, биометрические средства аутентификации — 9,3%.

При этом с ИБ-инцидентами в 2025 г. столкнулись 17,8% всех организаций, и для значительной части из них это имело ощутимые последствия. Среди организаций, подвергшихся кибератакам, несанкционированным вторжениям и заражению вредоносными программами, у 24% фиксировались блокировки или сбои в работе информационных ресурсов и оборудования, у 15,5% — уничтожение или повреждение данных, еще у 11,9% — нарушения конфиденциальности и утечки данных», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В 2025 г. число организаций, хотя бы раз столкнувшихся с ИБ-инцидентами, выросло на 8,7%, до 46,4 тыс., а их доля — на 1,5 процентных пункта по сравнению с показателем 2024 г. (тогда киберпреступники пытались атаковать 16,3% российских организаций).

В отраслевом разрезе доля организаций, сообщивших о киберугрозах, заметно выросла в двух сферах: в торговле (с 22% до 32%, то есть на 10 п. п.) и сфере информации и связи (с 19% до 21%, или на 2 п. п.). В гостинично-ресторанном бизнесе рост был скорее номинальным (+0,2 п. п.).

В остальных отраслях доля организаций, в которых произошли ИБ-инциденты, снизилась. Наиболее заметное сокращение (порядка 2 п. п.) произошло в двух сферах — энергетике (с 18,8% до 16,7%) и здравоохранении (с 12,6% до 10,9%).

По доле организаций, столкнувшихся с ИБ-инцидентами, лидировала Московская область — в регионе о подобных случаях заявили 26,4%, или каждое четвертое предприятие. Несколько реже киберинциденты происходили в Пермском крае и Самарской области (о них заявил 21% организаций), Удмуртии и Кемеровской области (по 20,2%), Свердловской области и Ингушетии (по 20,1%). В Тюменской области доля организаций с зафиксированными ИБ-инцидентами составила 19,9%, в Новосибирской области — 19,8%, в Тульской — 19,7%.

Еще в десяти регионах доля организаций, сообщивших о киберугрозах, составляла от 18,7% до 19,6%. В Калининградской области она достигла 19,6%, в Ярославской — 19,5%, в Адыгее и Томской области — по 19,3%, во Владимирской и Псковской областях — по 19,1%. В Курской области показатель составил 18,9%, в Дагестане — 18,8%, в Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе — по 18,7%.