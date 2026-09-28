Разделы

Бизнес Цифровизация Внедрения Техника Импортонезависимость
|

IBS запустила новое бизнес-направление — «Промышленная роботизация»

Группа компаний IBS сообщает о запуске нового бизнес-направления под брендом «Инжерос», ориентированного на роботизацию производственных линий и внедрение современных автоматизированных решений для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Стартовыми продуктами нового бизнес-направления стали дельта-роботы собственного производства, а также системы машинного зрения с применением технологий искусственного интеллекта.

Дельта-роботы с высокой точностью способны выполнять до 120 сложных манипуляций с хрупкой продукцией в минуту. Интеграция с современным машинным зрением позволяет обеспечить захват продукции в произвольной ориентации, сортировку и выбор по критериям, одновременную укладку и отбраковку, а также послойную укладку. В отличие от узкоспециализированной автоматизации промышленные роботы легко перенастраиваются под новые задачи и виды продукции, просты в обслуживании и легко интегрируются в существующую производственную инфраструктуру.

Роботизация окупается за 6–12 месяцев и обеспечивает стабильное качество и предсказуемость процессов. Наиболее активно дельта-роботы применяются в производстве товаров повседневного спроса — для сортировки, перекладки, первичной и вторичной упаковки, а также отбраковки.

Роботы, включая электронику и конструктивные элементы, произведены в России, что позволяет оперативно изготавливать и заменять детали, выпускать модели нестандартной конфигурации. Программное обеспечение управления роботом также полностью отечественное.

Системы машинного зрения «Инжерос» созданы на базе собственного программного обеспечения с применением нейросетей для контроля качества продукции, выявления брака в объеме или упаковке продукта. Система может применяться в комплекте с роботами «Инжерос» или отдельно для дооснащения уже имеющегося на производстве оборудования.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Подобные решения востребованы в пищевой и химической промышленности, деревообработке, производстве стройматериалов, логистике, сфере обращения с отходами, а также на предприятиях других отраслей. Роботы и системы машинного зрения берут на себя рутинные и требующие высокой точности операции, компенсируя нехватку кадров, заменяя людей на небезопасных и вредных производствах и снижая влияние человеческого фактора.

Масштаб решений варьируется от локальной роботизации отдельного участка до комплексной автоматизации. Каждый проект строится вокруг конкретной производственной задачи с учетом выпускаемой продукции, особенностей инфраструктуры предприятия и уже имеющегося оборудования.

В планах компании — расширение линейки производимого оборудования.

Армен Кочаров, управляющий партнер технологического направления IBS: «Рынок промышленной роботизации в России пока формируется, но имеет колоссальный потенциал, и IBS видит свою задачу в том, чтобы сделать роботизацию более доступной. Такие решения часто остаются дорогими, сложными во внедрении и недостаточно гибкими для быстро меняющихся процессов. Мы хотим предоставить более простой и адаптивный подход: снизить порог входа, упростить внедрение, обеспечить быструю перенастройку под новые задачи. Мы предлагаем качественный российский продукт, составляющий достойную альтернативу и конкуренцию китайским, немецким, американским и другим зарубежным производителям».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

Россия создаст «мозг» для нефтегазовой отрасли — единую платформу с десятками ИИ-агентов

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Своих нет, купим китайские. Россия нацелилась на доли в зарубежных заводах по производству чипов

Денис Хориков, «Смарт Текнолоджис»: Технический долг накопили почти все российские разработчики

На ком все держится. «Дочка» крупнейшего российского разработчика микроэлектроники увольняет заслуженных инженеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще