IBS запустила новое бизнес-направление — «Промышленная роботизация»

Группа компаний IBS сообщает о запуске нового бизнес-направления под брендом «Инжерос», ориентированного на роботизацию производственных линий и внедрение современных автоматизированных решений для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Стартовыми продуктами нового бизнес-направления стали дельта-роботы собственного производства, а также системы машинного зрения с применением технологий искусственного интеллекта.

Дельта-роботы с высокой точностью способны выполнять до 120 сложных манипуляций с хрупкой продукцией в минуту. Интеграция с современным машинным зрением позволяет обеспечить захват продукции в произвольной ориентации, сортировку и выбор по критериям, одновременную укладку и отбраковку, а также послойную укладку. В отличие от узкоспециализированной автоматизации промышленные роботы легко перенастраиваются под новые задачи и виды продукции, просты в обслуживании и легко интегрируются в существующую производственную инфраструктуру.

Роботизация окупается за 6–12 месяцев и обеспечивает стабильное качество и предсказуемость процессов. Наиболее активно дельта-роботы применяются в производстве товаров повседневного спроса — для сортировки, перекладки, первичной и вторичной упаковки, а также отбраковки.

Роботы, включая электронику и конструктивные элементы, произведены в России, что позволяет оперативно изготавливать и заменять детали, выпускать модели нестандартной конфигурации. Программное обеспечение управления роботом также полностью отечественное.

Системы машинного зрения «Инжерос» созданы на базе собственного программного обеспечения с применением нейросетей для контроля качества продукции, выявления брака в объеме или упаковке продукта. Система может применяться в комплекте с роботами «Инжерос» или отдельно для дооснащения уже имеющегося на производстве оборудования.

Подобные решения востребованы в пищевой и химической промышленности, деревообработке, производстве стройматериалов, логистике, сфере обращения с отходами, а также на предприятиях других отраслей. Роботы и системы машинного зрения берут на себя рутинные и требующие высокой точности операции, компенсируя нехватку кадров, заменяя людей на небезопасных и вредных производствах и снижая влияние человеческого фактора.

Масштаб решений варьируется от локальной роботизации отдельного участка до комплексной автоматизации. Каждый проект строится вокруг конкретной производственной задачи с учетом выпускаемой продукции, особенностей инфраструктуры предприятия и уже имеющегося оборудования.

В планах компании — расширение линейки производимого оборудования.

Армен Кочаров, управляющий партнер технологического направления IBS: «Рынок промышленной роботизации в России пока формируется, но имеет колоссальный потенциал, и IBS видит свою задачу в том, чтобы сделать роботизацию более доступной. Такие решения часто остаются дорогими, сложными во внедрении и недостаточно гибкими для быстро меняющихся процессов. Мы хотим предоставить более простой и адаптивный подход: снизить порог входа, упростить внедрение, обеспечить быструю перенастройку под новые задачи. Мы предлагаем качественный российский продукт, составляющий достойную альтернативу и конкуренцию китайским, немецким, американским и другим зарубежным производителям».