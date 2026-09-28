Единство контейнеров и автоматизации: эксперты подтвердили 100% совместимость Astra Automation и платформы «Боцман»

«Группа Астра» завершила испытания совместимости комплекса средств автоматизации ИТ-операций Astra Automation 2.0 и платформы «Боцман» 3.0. Специалисты оформили сертификат – официальное подтверждение, что их можно без ограничений задействовать в связке. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Тесты охватили развертывание, штатное использование и управление компонентами Astra Automation в контейнерной среде, а также применение сценариев автоматизации к Kubernetes-инфраструктуре. Инженеры на практике убедились: оба решения успешно интегрируются в единый управляемый и стабильно работающий стек.

Его главная особенность – гибкость: Astra Automation можно разместить в качестве контейнерного приложения в кластере k8s, например, на платформе «Боцман», установить на физические серверы или виртуальные машины. Это означает, что те, кто уже строит ИТ-ландшафт на контейнерах, получают возможность задействовать средства автоматизации в привычной для себя среде, а не создавать для них отдельный инфраструктурный «островок». Это упрощает масштабирование управляющей системы, повышает отказоустойчивость за счет механизмов Kubernetes и помогает быстрее вывести платформу автоматизации в продуктив.

Не менее важен и обратный вектор: с помощью Astra Automation легко автоматизировать разные рутинные операции вокруг самой контейнерной платформы: от подготовки узлов и типовых настроек до регулярных регламентных процедур. В результате DevOps- и эксплуатационные команды работают в едином контуре, где инфраструктура, в том числе кластеры и приложения, управляется согласованно, а число ручных действий и связанных с ними ошибок снижается. Для компаний с высокими требованиями в части ИБ и импортонезависимости дополнительный бонус состоит в том, что оба продукта входят в портфель «Группы Астра» и, помимо вендорской гарантии совместимости, у них общие логика развития и техподдержка.

«Мы в «Группе Астра» по умолчанию строим экосистему, где элементы не просто соседствуют, а усиливают друг друга и управляются как единое целое. Однако в этом случае совместимость имеет особое значение: речь идет об интеграции не просто двух обычных продуктов, а платформ управления — контейнерной и автоматизационной. Astra Automation может «жить» внутри «Боцмана» как контейнерное приложение и одновременно автоматизировать инфраструктуру вокруг него. Так у заказчика появляется единый управляющий контур: контейнеризация дает масштабируемость и отказоустойчивость, а автоматизация — предсказуемость и скорость изменений», — отметил Артем Кижменев, руководитель продуктового направления платформы «Боцман».

«Astra Automation и "Боцман" — это не просто два совместимых продукта, а пример того, как контейнеризация и автоматизация усиливают друг друга. Astra Automation может работать прямо в кластере Kubernetes на платформе "Боцман", а значит, заказчик получает единый управляющий контур: контейнерная среда дает масштабируемость и отказоустойчивость, а автоматизация — предсказуемость и скорость изменений. При этом мы можем автоматизировать не только внешнюю инфраструктуру, но и операции вокруг самого "Боцмана"», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».