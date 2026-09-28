Больше 60% россиян видят в нейросетях опору для запуска стартапа

Шесть из десяти россиян полагают, что искусственный интеллект полезен тем, кто хочет открыть свой бизнес. Это следует из опроса Сбербанка и медиахолдинга Rambler&Co. 21% участников опроса отметили, что нейросети помогают придумать идею и проверить ее жизнеспособность. Еще столько же считают, что ИИ упрощает работу с документами, налоговые и организационные вопросы. 11% уверены, что нейросети способны написать код приложения или программы, а 9% — сделать первые тексты, название, логотип или страницу проекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди участников опроса 14% уже имеют свое дело или проект. У 12% есть конкретная идея, требующая реализации. Думают о запуске собственного стартапа 23%, а стабильная работа по найму ближе 19% респондентов.

Среди стоп-факторов начать свое дело у россиян непонимание того, как превратить идею в работающий проект (31%), и отсутствие капитала для инвестиций (28%). 18% опрошенных полагают, что востребованные идеи уже заняты крупными компаниями. При это 9% респондентов просто некогда заняться бизнесом из-за работы, учебы или семьи.

Главное, что может подтолкнуть человека к собственному проекту, — шанс попробовать без больших вложений (34%) и понятная идея (29%). Также важны возможность какое-то время параллельно работать в найме (18%), пошаговые инструкции, обучение и советы опытных предпринимателей (11%), поддержка близких или партнёра, с которым можно разделить ответственность (8%).

ИИ для решения рабочих задач регулярно пользуются 26% опрошенных, иногда — 23%. У 14% искусственный интеллект пока не вошёл в привычку, а 37% почти не применяют ИИ, хотя и знают о нём.

Респондентам также предложили оценить идею создания небольшого проекта с помощью нейросетей с сохранением основной работы. 28% участников опроса назвали это хорошим способом проверить идею без большого риска. 15% верят, что это возможно, но время и помощь экспертов всё равно понадобятся. Ещё 15% — что это интересно только тем, кто хорошо разбирается в технологиях. А 42% убеждены, что нейросети не заменят опыт, связи и понимание рынка живого человека.

Опрос проводился 10–17 сентября 2026 г. на сайтах Rambler&Co, в нем участвовало 2 тыс. человек.