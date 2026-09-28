Более 340 тыс. школьников Нижегородской области получили доступ к «Р7-Офис» для домашнего использования

В новом учебном году у школьников Нижегородской области появилась возможность бесплатно использовать отечественный офисный пакет «Р7-Офис» дома. В рамках соглашения, подписанного между разработчиком офисного софта «Р7» и правительством региона в 2026 г., учащимся передано более 340 тыс. лицензий.

Теперь все ученики Нижегородской области с 1 по 11 класс могут бесплатно скачать полноценный набор редакторов документов, таблиц и презентаций. Они позволяют выполнять домашние задания, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в привычной цифровой среде, используя те же инструменты, что и в школе.

Для получения набора редакторов достаточно зайти на сайт электронного дневника для школ Нижегородской области, где в разделе новостей размещена информация о проекте. Там же доступны ссылки на скачивание дистрибутива и лицензионного ключа. Установить редакторы можно на любые современные операционные системы, включая как зарубежные, так и российские.

«Сейчас государство активно работает над усилением технологического суверенитета, и импортозамещение цифровых решений — неотъемлемая часть этого процесса. Такая цифровая среда, как «Р7-Офис», еще долгие годы будет сопровождать нас в повседневной жизни, поэтому нижегородским школьникам важно с ранних лет знакомиться с ней. Так мы формируем культуру работы с отечественным ПО и поддерживаем региональный продукт», — сказал Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области.

«Р7 родом из Нижнего Новгорода и для нас важно, чтобы у каждого местного школьника были под рукой надежные цифровые инструменты. Мы убеждены: хорошее программное обеспечение не должно заканчиваться на пороге школы. Ему место дома, и не только в домашних работах, но и в творчестве, личных проектах и любых идеях, которые хочется воплотить ученикам в свое свободное время», - отметил Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

Разработчик также подчеркнул, что доступ к лицензиям останется открытым. Информация в электронном дневнике будет храниться постоянно, чтобы каждый школьник мог получить лицензию в удобное для себя время. «Р7» также планирует тиражировать эту практику на другие регионы, чтобы школьники по всей стране имели возможность использовать российский софт для учебы и развития.