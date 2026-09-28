Axoft и «Яндекс 360» расширяют сотрудничество на российском рынке

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал дистрибьюторский договор с «Яндекс 360» и будет продвигать решения платформы для бизнеса на российском рынке. В совместных планах компаний – развитие партнерской сети в России и комплексная поддержка партнеров на всех этапах работы. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

«Яндекс 360» (класс решения: системы совместной работы и коммуникаций; объединенные коммуникации/Unified Communications/UC) – виртуальный офис для совместной работы команд. Он объединяет корпоративную почту, календарь, видеовстречи и чаты, облачное хранилище и инструменты для работы с файлами.

С помощью сервисов сотрудники могут вести переписку, планировать встречи, общаться с коллегами, совместно редактировать документы и обмениваться файлами в одном рабочем пространстве. «Яндекс 360» работает как облачный сервис. Его используют более 185 тыс. компаний из сферы услуг, розничной и оптовой торговли, промышленности, ИТ и строительства.

Партнеры Axoft получат доступ к «Яндекс 360» для бизнеса и смогут предлагать заказчикам сервисы для корпоративной коммуникации и совместной работы. Axoft будет помогать партнерам с интеграцией «Яндекс 360» в существующую ИТ-инфраструктуру заказчиков, миграцией данных, обучением пользователей, технической поддержкой и администрированием. Это позволит подключиться к поставкам продукта в том числе компаниям, которые раньше не работали с решениями для корпоративных коммуникаций.

«Сотрудничество откроет партнерам Axoft пространство для роста на базе технологий Яндекса, позволяя совместно развивать бизнес и наращивать компетенции. Наш партнерский канал в России получит единую точку входа, глубокую экспертизу, возможность масштабирования, стабильно высокое качество внедрений, инструмент для построения долгосрочных отношений, а их заказчики – предсказуемый ИТ-бюджет, регулярные обновления и масштабируемость без капитальных вложений в инфраструктуру. «Яндекс 360» работает по подписочной модели, имеет высокий потенциал для дополнительных продаж. В течение года мы обеспечим нашим партнерам доступ к локальным версиям продукта. Мы видим большие возможности в работе с производителем и уверены во взаимном успехе», – сказал Сергей Игнатов, директор департамента развития перспективных направлений компании Axoft.

«Сотрудничество с дистрибьютором Axoft поможет нам укрепить и расширить партнерскую сеть, сделав решения «Яндекс 360» более доступными для бизнеса любого масштаба. Благодаря экспертизе и инфраструктуре дистрибьютора партнеры смогут быстрее подключаться к нашим продуктам и получать поддержку на всех этапах – от внедрения до дальнейшей эксплуатации», – сказал Игорь Закурдаев, директор департамента по работе с партнерами «Яндекс 360».

В экосистему «Яндекс 360» входят: «Яндекс Почта» – почта на едином домене с защитой от вирусов и встроенным переводчиком; «Яндекс Диск» – облачное хранилище файлов для каждого сотрудника; «Яндекс Календарь» – планировщик встреч и загрузки для всех сотрудников компании; «Яндекс Телемост» – сервис видеовстреч и чатов без ограничений по времени; «Яндекс Мессенджер» – сервис для общения сотрудников в защищенных чатах с привычными функциями; «Яндекс Документы» – онлайн-редактор текстов, презентаций и таблиц; «Яндекс Трекер» – сервис для организации процессов в компании, управления проектами и совместной работы над задачами; «Яндекс Вики» – сервис для создания корпоративной базы знаний и обучения; «Яндекс Формы» – конструктор опросов и заявок; «Яндекс Доски» – бесконечные онлайн-доски для совместной работы команд; «Яндекс Браузер» для организаций – защищенный браузер, создающий доверенное рабочее место; «Яндекс Заметки» – сервис для быстрых записей и списков дел; «Яндекс Рассылки» – конструктор писем об акциях и новостях для клиентов и партнеров.