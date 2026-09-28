«Авито Услуги» выяснили, сколько россияне платят за «дополнительные руки»

Когда для выполнения задачи не хватает времени, сил или просто свободных рук, на помощь приходят специалисты. Перенести тяжелую мебель, поднять вещи на нужный этаж, разобрать поставку или подготовить к отправке десятки товаров — сегодня для этого не обязательно справляться самостоятельно. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, сколько в России стоит «дополнительная пара рук» и какие виды физической помощи стали востребованнее. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Где особенно востребована «дополнительная пара рук»

Рост спроса на физическую помощь заметен в разных частях страны. Наиболее активно интерес к таким услугам увеличивался в Республике Карелия — за год показатель вырос на 56%. Почти такой же результат показал Татарстан (+54%), а третье место заняла Свердловская область (+53%). В число регионов с наиболее заметной динамикой также вошли Омская область, где спрос вырос на 49%, и Ростовская область — здесь показатель увеличился на 36%.

От тяжелых коробок до сотен товаров: что россияне стали чаще делегировать

Показательно, что быстрее всего растет интерес не только к услугам, где действительно приходится поднимать тяжести. Все заметнее становится спрос на помощь там, где физическая работа сочетается с большим объемом однотипных операций, актуальных для бизнеса.

Так, за год спрос на комплектацию и упаковку товаров вырос сразу на 82%. Похожая картина наблюдается с приемкой товаров — здесь рост составил 73%. Еще на 71% увеличился спрос на стикерование. По итогам лета эти направления также показали значительную динамику: +64%, +60% и +59% соответственно.

Такая динамика может быть связана с потребностью бизнеса в дополнительных ресурсах: когда объем поставок или количество товаров растет, часть задач проще передать исполнителям, чем увеличивать нагрузку на собственных сотрудников. Особенно это актуально для операций, которые состоят из множества повторяющихся действий и требуют скорее времени и аккуратности, чем специальных навыков.

При этом классическая физическая помощь тоже не теряет актуальности. Летом на 10% вырос спрос на подъем вещей на этаж, а на 9% за год и 10% за лето — на их подъем без лифта. На 8% за лето чаще стали заказывать погрузку с использованием подъемника, а также сборку и разборку мебели.

От тысячи рублей за час: во сколько обходится дополнительная пара рук

Самый понятный ориентир стоимости физической помощи — час работы специалиста. Погрузка и разгрузка в среднем обходятся примерно в 1 000 рублей за час, столько же стоит час работы одного грузчика.

Если обычной физической силы недостаточно, к ней подключается техника. Погрузка с помощью подъемника в среднем стоит около 1,2 тыс. руб. А вот за необходимость поднять вещи на высоту придется заплатить больше: средняя стоимость подъема на этаж составляет около 2 тыс. руб., а если в доме нет лифта — около 2,5 тыс. руб. за час работы одного грузчика.

Есть и задачи, где стоимость рассчитывается не по времени, а по объему выполненной работы. Например, приемка товара стоит в среднем от 20 руб. за единицу, стикерование — около 10 руб. за единицу, а средняя стоимость комплектации и упаковки товара составляет около 75 руб. за одну упаковку — в расчет входит до 10 действий при упаковке.

Поиск помощи на стороне постепенно становится универсальным способом решить задачу, которая требует много времени или физических усилий. В быту это может быть переезд или подъем мебели, а в бизнесе — приемка поставки, упаковка и маркировка большого количества товаров.