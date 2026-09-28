3Logic Group развернула отказоустойчивый распределенный кластер серверов Crusader для нефтедобывающей компании

Компания 3Logic Group произвела и поставила оборудование для организации распределенного вычислительного кластера крупной российской нефтедобывающей компании. Проект реализован на двух географически разнесенных площадках на базе серверов собственной торговой марки Crusader Squire. Площадки объединены высокоскоростным интерконнектом с пропускной способностью 100 Гбит/с. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

Перед заказчиком стояла задача повысить устойчивость вычислительной инфраструктуры и снизить зависимость от отдельной площадки. Архитектура должна была обеспечить работу с большими объемами данных и сохранить доступность вычислительных ресурсов при возникновении проблем на одной из локаций.

В основе решения — географическое резервирование. Две площадки объединены в единую инфраструктуру и связаны каналом 100 Гбит/с, что позволяет синхронизировать вычислительные ресурсы и обмениваться большими объемами данных между локациями. При отказе одной из площадок вычислительная нагрузка может быть перенесена на резервную, что снижает риск длительного простоя критически важных систем.

Серверы Crusader Squire обеспечивают вычислительную часть кластера и позволяют расширять инфраструктуру по мере роста нагрузки. Такая архитектура дает заказчику возможность увеличивать вычислительные ресурсы без изменения принципов построения распределенной инфраструктуры.

«В этом проекте ключевым требованием была не просто производительность серверов, а возможность сохранить работоспособность вычислительной инфраструктуры при отказе одной из площадок. Поэтому при построении решения мы сосредоточились на распределенной архитектуре и высокоскоростном соединении между локациями. Серверы Crusader Squire стали основой вычислительной части решения и позволили сформировать конфигурацию с учетом текущих и перспективных нагрузок заказчика», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Реализованное решение объединило вычислительные ресурсы двух площадок в единую инфраструктуру и обеспечило возможность дальнейшего масштабирования кластера по мере роста нагрузки.