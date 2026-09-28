Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

3Logic Group развернула отказоустойчивый распределенный кластер серверов Crusader для нефтедобывающей компании

Компания 3Logic Group произвела и поставила оборудование для организации распределенного вычислительного кластера крупной российской нефтедобывающей компании. Проект реализован на двух географически разнесенных площадках на базе серверов собственной торговой марки Crusader Squire. Площадки объединены высокоскоростным интерконнектом с пропускной способностью 100 Гбит/с. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

Перед заказчиком стояла задача повысить устойчивость вычислительной инфраструктуры и снизить зависимость от отдельной площадки. Архитектура должна была обеспечить работу с большими объемами данных и сохранить доступность вычислительных ресурсов при возникновении проблем на одной из локаций.

В основе решения — географическое резервирование. Две площадки объединены в единую инфраструктуру и связаны каналом 100 Гбит/с, что позволяет синхронизировать вычислительные ресурсы и обмениваться большими объемами данных между локациями. При отказе одной из площадок вычислительная нагрузка может быть перенесена на резервную, что снижает риск длительного простоя критически важных систем.

Серверы Crusader Squire обеспечивают вычислительную часть кластера и позволяют расширять инфраструктуру по мере роста нагрузки. Такая архитектура дает заказчику возможность увеличивать вычислительные ресурсы без изменения принципов построения распределенной инфраструктуры.

«В этом проекте ключевым требованием была не просто производительность серверов, а возможность сохранить работоспособность вычислительной инфраструктуры при отказе одной из площадок. Поэтому при построении решения мы сосредоточились на распределенной архитектуре и высокоскоростном соединении между локациями. Серверы Crusader Squire стали основой вычислительной части решения и позволили сформировать конфигурацию с учетом текущих и перспективных нагрузок заказчика», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Реализованное решение объединило вычислительные ресурсы двух площадок в единую инфраструктуру и обеспечило возможность дальнейшего масштабирования кластера по мере роста нагрузки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Платформы управления знаниями (KMS) 2026

Запрещенный в России Starlink заработает на обычных смартфонах прямо у границ страны

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Россия наносит удары по украинским ЦОД, украинское ТВ вещает с перебоями

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Индустриальный центр компетенций изучил российский рынок ПО для станкостроения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще