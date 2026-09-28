«1С» задерживает продажи и отгрузки: Metrika42 помогает торговым сетям сократить время поиска причин

Компания EFSOL предлагает ИТ-директорам торговых компаний и розничных сетей сократить время, которое тратится на выяснение причин медленной работы «1С». В рамках раннего доступа к ИИ-анализатору инцидентов производительности «1С» в Metrika42 можно передать на исследование нерешенную проблему и получить автоматический диагностический разбор. Его практическая ценность — быстрее определить, каких специалистов подключить, что поручить подрядчику и какие проверки провести до согласования изменений в рабочей системе. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Если в часы пик медленно рассчитывается скидка или проводится документ продажи, ожидание возникает не только у сотрудника за компьютером — задерживается обслуживание покупателя. Если склад не может вовремя оформить отгрузку, под угрозой оказывается выполнение заказа. Для ИТ-директора задача в такой ситуации — направить людей на проблему, которая мешает торговле, и объяснить руководству, какие действия предпринимаются для ее устранения. Сообщения «сервер доступен» для этого недостаточно.

ИИ-анализатор помогает сократить подготовительную часть расследования. На основе описания проблемы, информационной базы и периода замедления он сопоставляет доступные данные Metrika42: сведения о пользовательских операциях, события технологического журнала «1С», блокировки, показатели серверов и СУБД. Вместо самостоятельного поиска связей между несколькими источниками специалисты получают предварительный диагностический отчет с обнаруженными отклонениями, основной и альтернативными гипотезами, а также последовательностью их проверки.

Для руководителя это возможность поставить адресную задачу, а не направлять общее обращение «разобраться с торможением» одновременно всем участникам поддержки. Команда «1С», администраторы и специалисты по СУБД могут начать обсуждение с общей фактической основы: какая операция замедлилась, что происходило в тот же период и какая версия требует проверки первой. Так меньше времени уходит на повторный сбор информации при передаче задачи между специалистами.

Разбор также помогает предметно обсуждать расходы на устранение проблемы. Например, предложение расширить серверные ресурсы можно сопоставить с данными инцидента: подтверждают ли они нехватку мощности или сначала следует проверить блокировки, запросы и фоновую нагрузку. ИТ-директор получает основания для выбора следующего этапа работ и может объяснить бизнесу, почему команда начинает именно с него. При этом предположения не выдаются за готовый диагноз: изменения в конфигурации, СУБД или инфраструктуре рассматриваются после подтверждения специалистами.

Практический опыт Metrika42 в ритейле показывает важность такого подхода. В опубликованном EFSOL кейсе международной сети товаров для дома критичные операции выполнялись тысячами раз в день, а некоторые занимали 5–10 секунд и более. Регулярный мониторинг и экспертный анализ позволили выделить приоритетные точки оптимизации и контролировать результат доработок. По данным кейса, время реакции на инциденты сократилось с нескольких часов до 15–20 минут. Этот результат относится к работе мониторинга и экспертов; задача нового ИИ-анализатора — автоматизировать часть первоначального сбора и сопоставления данных для расследования.

«ИТ-директору торговой сети важно вернуть нормальную скорость обслуживания покупателей и обработки заказов, а не организовать еще одно техническое исследование. Для этого нужно быстрее разобраться, что мешает работе, поставить конкретные задачи исполнителям и обосновать необходимые изменения. Мы развиваем ИИ-анализатор Metrika42, чтобы снять с команды часть диагностической рутины, а руководителю дать фактическую основу для этих решений. Поэтому предлагаем начать с проблемы, которая уже отнимает время сотрудников и до сих пор не получила убедительного объяснения», — сказал Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

В раннем доступе отчет проходит инженерную или экспертную проверку перед передачей заказчику. Если собранных данных недостаточно для подтверждения причины, в нем указывается, какую информацию необходимо получить дополнительно. Это позволяет продолжать расследование с пониманием ограничений, а не принимать решения на основании уверенно сформулированной, но непроверенной рекомендации.

Для участия достаточно описать одну нерешенную проблему: какая операция в «1С» замедляется, когда это происходит и как мешает работе магазинов, склада или центрального офиса.