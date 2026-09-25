Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Вслед за кошкой в дома Птушкино пришел более быстрый интернет МТС

МТС сообщает об усилении сети мобильной связи в деревне Птушкино Себежского района. В результате установки нового телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным работам жители Птушкино могут быстрее пользоваться современными цифровыми сервисами: общаться по видеосвязи и в мессенджерах, смотреть онлайн-видео, пользоваться государственными и банковскими приложениями, совершать покупки в интернете и решать другие повседневные вопросы дистанционно.

Птушкино расположено в местах с многовековой историей. Неподалеку от деревни находится археологический памятник — курганный могильник «Бельчаниновский бор», датируемый концом первого — началом второго тысячелетия. В 2006 г. Птушкино попало в фольклорные записи исследователей ПсковГУ. Именно здесь они зафиксировали старинное поверье: при заселении в новый дом первой через порог пускали кошку. Если она заходила внутрь, это считалось хорошим знаком.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«Псковская область удивительна тем, что даже у небольших деревень есть своя история, традиции и характер. Сегодня к этой истории добавляются современные цифровые возможности. Для нас важно, чтобы качественная связь была доступна не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах региона. Быстрый мобильный интернет помогает людям оставаться на связи с близкими, получать необходимые услуги и решать множество повседневных задач, не выезжая из деревни», — отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Ранее в 2026 г. МТС также модернизировала сеть в других населенных пунктах Псковской области. Новое телеком-оборудование компания установила в деревне Спицино Гдовского района на берегу Чудского озера и в деревне Родина Псковского района. Кроме того, МТС усилила мобильную связь и интернет в центре Опочки, в том числе на территории парка «Городской Вал».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские аналоги Zabbix переводят мониторинг на промышленную основу

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

Российские власти обсуждают ограничения на продажу SIM-карт

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще