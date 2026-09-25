Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Минстрое России подписана дорожная карта пилотного проекта «Цифровой лифт», который будет запущен в Московской области

Дорожную карту подписали первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов. В подписании приняли участие депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, представители Ростехнадзора и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

«Цифровизация лифтовой отрасли является одной из важнейших вех развития лифтовой отрасли в Российской Федерации. Реализация пилотного проекта «Цифровой лифт» в Московской области проводится в целях практической проверки функционала по сбору данных о лифтовом парке в реальном времени и его анализу, отработки процедур подключения лифтов к системе и оснащения необходимым оборудованием. Результаты работы пилотного проекта должны стать практической основой для дальнейших решений по цифровизации управления лифтовой отраслью», — сказал Александр Ломакин.

Минстрой России будет осуществлять мониторинг и анализ хода реализации пилотного проекта в целях рассмотрения вопроса расширения проекта на другие регионы.

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла
Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла Бизнес

Дорожная карта предусматривает оцифровку 300 лифтов Московской области, оснащение их контроллерами и датчиками телеметрии, подключение управляющих организаций и проверку готовых разделов системы. Результаты работы планируется рассмотреть до конца текущего года.

Работа ведется в соответствии с Дорожной картой по развитию лифтовой отрасли в Российской Федерации, утвержденной Правительством России, а также поручением Президента России и при поддержке Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS)

Власти гигантской страны усиливают меры безопасности после того, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал госпортал

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

«Квантовый оракул»: Российский разработчик придумал, как ускорить обучение ИИ в 300 раз

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще