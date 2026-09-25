В Минстрое России подписана дорожная карта пилотного проекта «Цифровой лифт», который будет запущен в Московской области

Дорожную карту подписали первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов. В подписании приняли участие депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, представители Ростехнадзора и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

«Цифровизация лифтовой отрасли является одной из важнейших вех развития лифтовой отрасли в Российской Федерации. Реализация пилотного проекта «Цифровой лифт» в Московской области проводится в целях практической проверки функционала по сбору данных о лифтовом парке в реальном времени и его анализу, отработки процедур подключения лифтов к системе и оснащения необходимым оборудованием. Результаты работы пилотного проекта должны стать практической основой для дальнейших решений по цифровизации управления лифтовой отраслью», — сказал Александр Ломакин.

Минстрой России будет осуществлять мониторинг и анализ хода реализации пилотного проекта в целях рассмотрения вопроса расширения проекта на другие регионы.

Дорожная карта предусматривает оцифровку 300 лифтов Московской области, оснащение их контроллерами и датчиками телеметрии, подключение управляющих организаций и проверку готовых разделов системы. Результаты работы планируется рассмотреть до конца текущего года.

Работа ведется в соответствии с Дорожной картой по развитию лифтовой отрасли в Российской Федерации, утвержденной Правительством России, а также поручением Президента России и при поддержке Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.