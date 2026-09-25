Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Uztelecom и фонд «Сайберус» договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

Компании Uztelecom и «Сайберус» подписали соглашение о системном сотрудничестве, направленном на развитие национальной индустрии кибербезопасности Узбекистана. Партнеры определят приоритетные технологии и выберут проекты для пилотного внедрения. Совместная работа будет развиваться по двум направлениям. Об этом CNews сообщили представители Uztelecom.

Первое направление — формирование профессионального сообщества и практическая подготовка специалистов. Стороны рассматривают создание национальной образовательной платформы с курсами по кибербезопасности для разных категорий пользователей. Для практической отработки знаний, применения их в действии, партнеры планируют запустить киберполигон, имитирующий кибератаки.

Второе направление — разработка технологий и создание системы измерения уровня защищенности. Такая система поможет оценивать состояние кибербезопасности и определять области, требующие усиления защиты. Партнеры рассмотрят возможность пилотного внедрения совместных решений, потенциально востребованных в Узбекистане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

В российской ИТ-сфере нашествие «зомби-доменов». Ущерб исчисляется сотнями миллионов

Обзор: Платформы управления знаниями (KMS) 2026

Хакеры выкрали данные из правительственных сетей Берлина. Власти платить выкуп отказались

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще