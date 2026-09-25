T2 покрыл метрополитены двух столиц настоящей сетью 5G

Т2, российский оператор мобильной связи, покрыл сетью 5G ключевые стации подземок Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве стандарт 5G уже доступен на 172 станциях метро – это 62% от общего количества платформ. В Санкт-Петербурге технология работает на 24 станциях, что составляет 34% покрытия метрополитена. Пиковые скорости достигают 635 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители T2.

Метрополитен стал одной из ключевых локаций развития 5G-инфраструктуры Т2. В Москве сеть 5G охватывает 172 станции на ключевых линиях. Это 62% станций московского метрополитена. Технологией пятого поколения покрыты в том числе станции новой Рублево-Архангельской ветки, которая была открыта в сентябре 2026 г.

В Санкт-Петербурге 5G-покрытие доступно на 24 станциях – 34% от общего числа станций. Таким образом, метро становится одной из крупнейших зон присутствия 5G T2 в двух городах: технология доступна пассажирам непосредственно во время поездок и на станциях с большой ежедневной нагрузкой.

Уже сейчас пользователи 5G-технологии могут фиксировать скорости в четыре-пять раз выше показателей LTE. В столице пиковые скорости достигают 635 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 251 Мбит/с. Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит поэтапно расширять покрытие и увеличивать технические возможности сети.

Высокая концентрация абонентов и сложные условия метрополитена позволяют проверить работу сети при высокой нагрузке и дать клиентам возможность пользоваться преимуществами нового стандарта связи в повседневных сценариях. Поэтому для таких территорий особенно важны не лабораторные показатели, а реальные скорости, доступные абонентам при высокой нагрузке на сеть.

Т2 объявил о запуске 5G только там, где была развернута функционально полноценная сеть, а не отдельные пилотные зоны. На первом этапе технология запущена в семи городах – Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. В зависимости от города инфраструктура уже поддерживает 5G на 30 – 70% территории.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Метро – это уникальная среда, где миллионы людей находятся каждый день. Обеспечить высокие скорости и стабильное покрытие на линиях в замкнутом пространстве с экстремальной плотностью абонентов – задача не из простых. Но команда Т2 превратила ежедневный подземный путь пользователей в зону цифрового комфорта. Скорости 5G в метро Москвы достигают 635 Мбит/с, покрыто более двух третей станций – это огромный объем работ для первого этапа внедрения пятого поколения в столице. Теперь мы намерены быстрыми темпами расширять покрытие, чтобы жители Москвы и Петербурга могли пользоваться 5G повсеместно».