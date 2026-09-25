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T2 и резидент «Сколково» Loot выведут на рынок новый сервис для геймеров

Т2, российский оператор мобильной связи, и игровая платформа Loot (резидент «Сколково») объявляют о запуске партнерства. Компании выведут на рынок новый сервис для геймеров. Пользователи смогут конвертировать повседневную активность в мультиподписке MiXX в игровую валюту и обменивать ее на скины и предметы в любимых играх. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Механика проекта учитывает время, проведенное в сервисах MiXX, и превращает его в реальные игровые бонусы. Просмотр кино, прослушивание музыки, чтение книг и другие активности будут начислять пользователю специальную валюту Loot – «лутсы». Баллы можно будет потратить в каталоге из более чем 250 популярных игр: приобретать скины (цифровые предметы, которые меняют внешний вид персонажа или игрового объекта), кейсы, внутриигровую валюту и другие виртуальные предметы.

Выступая стратегическим партнером, T2 обеспечит бесшовную интеграцию сервиса в продукт. Для владельцев мультиподписки MiXX подключение пройдет по упрощенному сценарию в один клик. Так, компания трансформирует свою флагманскую подписку в полноценный инструмент геймера, где любые цифровые активности приносят прямую и осязаемую пользу в играх.

Разработчиком сервиса выступает платформа Loot, имеющая статус резидента инновационного центра «Сколково». Это подтверждает высокий технологический уровень проекта и позволяет компаниям использовать передовые решения для создания бесшовного пользовательского опыта и масштабирования партнерской экосистемы.

Дарья Новосад, директор по развитию экосистемы партнерств T2: «Партнерство с технологическим сервисом Loot открыло в мультиподписке MiXX новую грань: теперь время, которое человек тратит на любимый контент, конвертируется в осязаемую игровую ценность. Для пользователя ничего не усложняется – он продолжит пользоваться привычными сервисами в рамках MiXX, а игровые награды появятся как продолжение его цифровых привычек».

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Ольга Лазарева, отраслевой эксперт и советник проекта Loot: «Впервые в России Loot соединяет два мира, которые давно двигались навстречу друг другу: контентные подписки и игры. Игроки получают награду за то, что они в любом случае делают каждый день, а партнеры – новый канал привлечения и удержания аудитории. Loot наполняет повседневную жизнь позитивными эмоциями от новых достижений, и помогает "жить играючи"».


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