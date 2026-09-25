Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«РусГидро» завершило переход с SAP на «1С»

«РусГидро» завершило миграцию с SAP на российскую платформу «1С:ERP Управление холдингом». Проект создания системы финансово-экономического управления (СФЭУ) реализован совместно с ИТ-холдингом «Т1». Система охватила исполнительный аппарат и 22 филиала компании, число одновременно работающих пользователей превышает 2000. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро».

Проект по замене иностранной ERP-системы на российское ПО является частью программы цифровизации и импортозамещения «РусГидро» и стартовал в 2024 г. В качестве базового решения была выбрана «1С:ERP Управление холдингом». Эта система в полной мере соответствует масштабам и структуре энергохолдинга. Она способна обеспечить единое пространство для управленческого, бухгалтерского и налогового учета, а также электронное взаимодействие с ФНС в рамках налогового мониторинга. Кроме того, система обеспечивает интеграцию со смежными системами и консолидацию отчетности по РСБУ и МСФО для более чем 90 юридических лиц группы и 22 филиалов.

Чтобы адаптировать платформу под процессы «РусГидро», было проведено глубокое обследование. Специалисты сформулировали свыше 2500 функциональных и технических требований, описали более 700 бизнес-процессов и подпроцессов в восьми функциональных и технологических блоках и зафиксировали около 2000 функциональных разрывов (необходимая функциональность, отсутствующая в базовом решении «1С»).

Реализация проекта заняла 28 месяцев. В нем были задействованы почти 600 специалистов: более 400 со стороны «РусГидро» и около 170 – от ИТ-холдинга «Т1». Доработки, внесенные в платформу «» для решения задач энергохолдинга, позволили системно улучшить функциональность продукта для пользователей. В ходе опытной эксплуатации от пользователей получена высокая оценка разработанного решения. Это подтверждает, что система встроена в рабочие процессы, а платформа готова к промышленной эксплуатации.

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

Перевод ключевых процессов на отечественную платформу позволил сократить трудозатраты профильных подразделений – бухгалтерии и планово-экономических отделов – на 25% за счет отказа от ручного ввода и автоматической консолидации данных. Сроки получения управленческой и налоговой отчетности планируется сократить на 20%, что важно в условиях сокращенных сроков налогового мониторинга. Прозрачность учета товарно-материальных ценностей, ремонтов и логистики обеспечит снижение производственных издержек на 15%.

Александр Чариков, заместитель генерального директора «РусГидро»: «Реализованный проект позволил нам обеспечить соответствие высоким требованиям по импортозамещению, а также добиться оптимизации трудозатрат. Унификация систем во всех компаниях энергохолдинга и отказ от поддержки SAP создают условия для сокращения операционных и административных расходов на 15%».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хориков, «Смарт Текнолоджис»: Технический долг накопили почти все российские разработчики

Научная победа: Десятки российских роботов завезут на предприятия отечественного ТЭК

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Россияне создали первый в мире портативный томограф

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Отечественные не нужны. Государство на миллиарды рублей скупает китайские коммутаторы, игнорируя российские

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще