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Российская группа компаний «Триалинк» и Uztelecom внедрят систему оповещения населения

Группа компаний «Триалинк», разработчик и системный интегратор, и поставщик телекоммуникационных услуг Республики Узбекистан Uztelecom заключили соглашение о сотрудничестве в области комплексного обеспечения безопасности населения. Стороны планируют развивать системы раннего выявления угроз и оперативного оповещения людей. Об этом CNews сообщили представители Uztelecom.

Решения с применением искусственного интеллекта и прогнозной аналитики помогут выявлять признаки возможных угроз на ранней стадии и адресно информировать людей о порядке действий на государственном языке. Оповещения могут передаваться через телевидение, радио, интернет-ресурсы и мессенджеры. Стороны рассмотрят возможности развертывания систем на предприятиях и в местах массового пребывания людей по всей Республике Узбекистан.

Uztelecom выступит инфраструктурным и технологическим партнером проектов. Масштаб сети компании, ее опыт работы в регионах и знание местных условий позволят адаптировать решения для применения в Узбекистане. Совместная работа направлена на повышение безопасности людей, устойчивости предприятий и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

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