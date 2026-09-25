Продукт Билайна занял первое место в первом рейтинге мультисим-решений CNewsMarket

Мультисим от Билайна занял первое место в рейтинге российских мультисим*-решений, подготовленном CNewsMarket. В исследовании сравнили 5 решений российских операторов связи и независимых поставщиков по возможностям резервирования, балансировки и агрегации каналов, работе с сетями нескольких операторов, характеристикам оборудования, управлению и мониторингу. Решение Билайна получило 455 баллов, опередив ближайшего участника на 70 баллов.

Мультисим-решения предоставляют возможность переключения между сетями связи нескольких операторов и помогают поддерживать интернет-соединение там, где один канал связи не обеспечивает необходимой устойчивости. Они востребованы на удаленных объектах, в распределенных офисах и торговых точках, на АЗС, стройплощадках, в транспорте и других местах, где фиксированный интернет может быть недоступен.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Для бизнеса стабильная связь напрямую связана с непрерывностью рабочих процессов. Если на объекте пропадает интернет, это может остановить оплату, работу оборудования или доступ сотрудников к корпоративным системам. Мультисим помогает снизить зависимость от одной мобильной сети за счет использования инфраструктуры нескольких операторов и автоматического управления подключениями. Для нас важно, что возможности решения получили высокую оценку в независимом исследовании CNewsMarket».

Решение поддерживает до 4-х разных каналов связи, что позволяет использовать несколько сетей и автоматически выбирать оптимальный канал связи. При ухудшении качества соединения система переключается на доступный канал, а при одновременной работе нескольких каналов распределяет нагрузку между ними. Также предусмотрена технология Mesh*** с зоной покрытия до 200 кв. км. Для управления подключениями и состоянием оборудования доступны 60 метрик, включая температуру, уровень сигнала сим-карт, доступность Wi-Fi, расход трафика и работу туннелей.

Отдельно аналитики оценивали оборудование, которое используется для построения мультисим-решений. В этой категории инструмент также получил максимальную оценку в 170 баллов. Решение поддерживает оборудование для работы в помещениях и на открытых площадках, Wi-Fi-модули и подключение по Ethernet**.

Результаты рейтинга отражают возможности продукта как комплексного решения для организации связи на объектах с разными условиями эксплуатации. «Билайн бизнес» продолжит развивать сервис с учётом задач корпоративных клиентов и сценариев, где стабильность подключения критична для работы бизнеса.

*Мультисим — технология объединения нескольких каналов связи в один стабильный и быстрый интернет-канал. Решение позволяет использовать каналы разных операторов, чтобы повысить надежность и стабильность интернет-соединения.

**Ethernet — семейство технологий пакетной передачи данных, которое стало основой для построения проводных локальных и городских сетей. Название происходит от английских слов ether («эфир») и network («сеть»).

***Mesh-технология (от англ. mesh — «сетка», «ячейка») — способ построения сети, в которой несколько устройств (узлов) работают как единое целое, обеспечивая равномерное покрытие сигналом на большой площади.

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