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Pony Express перевела видеосвязь 2500 сотрудников в 11 странах на «Контур.Толк»

Логистическая компания Pony Express перевела корпоративные коммуникации на «Контур.Толк». Платформой пользуются более 2500 сотрудников в 11 странах. «Толк» заменил два сервиса видеосвязи, с которыми компания работала раньше. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Параллельная работа в двух сервисах создавала путаницу. Кроме того одно из решений позже ушло с российского рынка. Pony Express выбирала среди отечественных сервисов. Решающим аргументом в пользу Толка стали «плавающие» лицензии. Право создавать встречу не закреплено за конкретными сотрудниками. Созвон может назначить любой, если есть свободная учетная запись. Так компания с большим штатом не переплачивает за фиксированное число лицензий.

Иван Шехтман, руководитель проектного офиса «Контур.Толк»: «В Pony Express сотрудники созваниваются в самых разных сценариях: от оперативных вопросов на складе до международных совещаний. «Плавающие» лицензии позволяют использовать сервис по мере необходимости и оптимизировать расходы на видеосвязь. Для нас этот проект — хороший пример того, как «Контур.Толк» может закрыть коммуникации большой распределенной команды без лишних сложностей для сотрудников, ИТ и бюджета».

«Толк» интегрировали с телефонией. Если участник не вышел на связь, ему звонят из сервиса на рабочий или мобильный телефон.

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Меньше времени уходит и на подведение итогов. Раньше сотрудники тратили до 60 минут, чтобы пересмотреть запись и отметить главное. Теперь после встречи им доступны краткий пересказ, полная расшифровка и ИИ-протокол.

Роман Саенко, руководитель управления инфраструктуры ИТ Pony Express: «Не нужно перематывать запись и искать, кто и что сказал. В протоколе все уже расписано — договоренности, сроки, детали. Или можно быстро посмотреть выжимку поминутно и при необходимости открыть конкретный фрагмент видео. Это сильно экономит время — не приходится пересматривать встречи и вести конспекты».

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