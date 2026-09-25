Поддерживая цифровой порядок: в Kaspersky Premium появилась функция очистки приложений для macOS

«Лаборатория Касперского» обновила решение Kaspersky Premium — в нем появилась функция «Удаление приложений» для устройств на macOS. Она позволяет освободить память, очищая файлы, которые остаются после удаления программ, например кеша или cookie. Таким образом пользователи могут освободить ценное место на диске и избавиться от цифрового беспорядка на ноутбуке. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Согласно опросу* «Лаборатории Касперского», более половины пользователей macOS чистят историю браузера, cookie, кеш и временные файлы (56%), а также избавляются от ненужных файлов, например фотографий и видео (54%). При этом менее половины опрошенных (44%) удаляют неиспользуемые приложения. Однако, когда пользователи перемещают ненужные программы в корзину, на устройстве все равно сохраняются остаточные файлы — порой их трудно обнаружить, а в некоторых случаях они занимают даже больше места, чем само приложение, например если это браузер. С другой стороны, некоторые приложения и их компоненты могут вообще не отображаться в стандартном интерфейсе macOS.

Другая проблема заключается в том, что такие файлы могут содержать конфиденциальную информацию, например токены учетных записей, сохраненные пароли, журналы событий, IP-адреса, имена пользователей, фрагменты документов, изображения, переписки и пути к личным папкам. Если продать устройство без очистки или если к нему получат доступ злоумышленники, они могут попытаться восстановить пароли, войти в аккаунты бывшего владельца и украсть личные данные.

Новая функция в Kaspersky Premium в первую очередь решает проблему нехватки места на диске — при удалении приложения она обнаружит и связанные с ним остаточные файлы, от которых можно избавиться. Это касается и тех программ, которые были отправлены в корзину ранее. При этом она не удаляет файлы, которые пока используют другие приложения, например общие компоненты для пакета Microsoft Office. Помимо этого «Удаление приложений» поможет снизить риск утечки конфиденциальной информации, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Также функция может удалить дубликаты приложений — например, те, что были скопированы по ошибке или установлены из нескольких источников. При этом пользователь сможет удалить все дубликаты сразу или выбрать лишние. При необходимости нужные файлы можно восстановить — как из корзины, так и из приложения Kaspersky Premium, если оно не было закрыто ранее.

«Объем контента, который хранится на устройствах, постоянно растет. Ожидаемо, что со временем появляется необходимость избавляться от ненужного. Пользоваться наборами утилит от разных производителей неудобно и часто небезопасно. С помощью встроенной функции «Удаление приложений» в Kaspersky Premium для macOS пользователи могут за пару кликов безопасно очистить память своего устройства от ненужных файлов и программ без установки дополнительного ПО. Kaspersky Premium помогает не только обеспечивать безопасность, но и поддерживать цифровой порядок» — сказала Ирина Ермилова, вице-президент по управлению продуктами для потребительского рынка в «Лаборатории Касперского».

Почему не стоит пренебрегать защитой. Есть представление, что устройства на macOS хорошо защищены от киберугроз, однако сегодня они не ограничиваются только вирусами. Это могут быть, например, программы-шифровальщики, трояны, шпионское ПО, разные виды онлайн-мошенничества. Экспертам «Лаборатории Касперского» встречались случаи, когда вредоносное ПО маскировалось под легитимное программное обеспечение для очистки устройств, например CleanMyMac, Mole или CCleaner Pro. Поэтому при загрузке любых программ важно проявлять бдительность.

Рекомендации «Лаборатории Касперского» пользователям

Предоставляйте установленным защитным программам разрешения, необходимые им для корректной работы.

Регулярно обновляйте приложения и операционную систему, чтобы своевременно устанавливать патчи безопасности и иметь возможность пользоваться новыми функциями.

Не переходите по сомнительным ссылкам из электронных писем и сообщений в мессенджерах, с осторожностью загружайте файлы.

Если вы решили продать или отдать свое устройство, сначала выйдите из всех аккаунтов и удалите конфиденциальные данные, а также сделайте сброс до заводских настроек.

* Опрос «Цифровая жизнь: тренды, риски, возможности» был проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в марте 2026 г. В нем приняли участие 7200 респондентов из 18 стран, включая Россию.