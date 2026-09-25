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Обновление каталога Corson: мониторы от Gronet серии GM-W

Каталог компании Corson пополнился новыми моделями мониторов серии GM-W от Gronet в двух вариантах: с диагоналями 23.8 и 27 дюймов. Мониторы серии GM-W (модели GM-W1-238 и GM-W2-27 с диагоналями 23.8" и 27") - это профессиональные дисплеи на базе матриц IPS CSOT с разрешением 1920x1080 (16:9). Устройства отличаются высокой яркостью (400 кд/м²), частотой обновления 100 Гц и широкими углами обзора (178°/178°). Для комфортной работы предусмотрены технологии защиты зрения (Flicker-Free, Free Sync), встроенные динамики и регулируемая подставка. Об этом CNews сообщили представители Corson.

Назначение мониторов данной серии заключается в визуализации данных, что обусловлено их способностью принимать сигналы от различных видов источников. Устройства обеспечивают поддержку входных интерфейсов - HDMI, VGA и DP - от присоединенных сторонних устройств (компьютеров, серверов, медиаплееров, коммутаторов).

В каталоге Gronet представлены защищенные мобильные устройства (планшеты, ноутбуки, терминалы), мини ПК, промышленное коммуникационное оборудование и оборудование для видеонаблюдения. Решения предназначены для таких отраслей промышленности, как электроэнергетика, нефтегазовая и горнодобывающая отрасль, транспортная отрасль, а также для реализации концепции промышленного интернета вещей.

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