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Цифровизация Внедрения
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На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему мониторинга гидротехнических сооружений

На ЕВРАЗ ЗСМК облегчили труд геодезистов: на комбинате внедрена GNSS‑система (глобальная навигационная спутниковая система) для мониторинга гидротехнических сооружений. Современное оборудование повышает точность замеров и сокращает трудозатраты специалистов дирекции по энергетике дивизиона «Сибирь». Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Раньше геодезисты работали с тахеометром и вешкой с отражателем: один сотрудник устанавливал тахеометр, второй выставлял вешку, затем они вместе перемещались и заново настраивали оборудование. После полевых работ требовалась длительная обработка данных.

Теперь замеры проводят с помощью GNSS‑оборудования. В него входит спутниковая система позиционирования с базовой станцией (ровером) и вешкой с приемником. Достаточно установить ровер на точке с известными координатами, а затем пройти с вешкой по нужным точкам — координаты определяются в реальном времени.

Ключевые преимущества решения: выросла производительность, поскольку замеры делает один специалист; данные поступают мгновенно без дополнительной обработки;

высокая точность за счет одновременного использования нескольких спутниковых систем;

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возможность работать в труднодоступных местах, где нет прямой видимости между приборами; устойчивость к погоде — оборудование рассчитано на диапазон от −35 °C до +40 °C; результаты можно сразу использовать для построения 3D‑моделей.

Внедрение технологии повышает надежность контроля критически важных объектов, в в том числе шламохранилищ и позволяет своевременно выявлять возможные деформации и смещения.

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