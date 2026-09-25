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МТС сняла барьеры в телефонных разговорах для нижегородцев с нарушением слуха

За полгода работы сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих» от МТС помог провести порядка 500 тыс. разговоров по всей стране. В Нижегородской области жители оценили его удобство: теперь люди с нарушением слуха могут сами отвечать на звонки, не привлекая помощников. Технология делает телефонное общение доступным и понятным: речь собеседника отображается как текст, а письменный ответ превращается в голос. Это особенно важно в ситуациях, где звонок остается самым быстрым и надежным способом решить вопрос. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября (в 2026 г. это 27 сентября) отмечается Международный день глухих. В марте-августе 2026 г. сервис МТС помог людям с ограничениями слуха принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов, чего невозможно было сделать до запуска продукта. Пользователи в Нижнем Новгороде и области отмечали, что чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, представителями банков, медицинских учреждений и служб доставки. Среднестатистический пользователь сервиса – мужчина 35-44 лет.

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«Для МТС приоритетной задачей является обеспечение всех своих абонентов связью с использованием инновационных технологий и повышение качества жизни за счет цифровых сервисов. Мы видим, что в Нижегородской области этот продукт действительно снимает барьеры в повседневной коммуникации. Благодаря решению "Секретарь для глухих и слабослышащих" каждый человек с ограничением слуха в нашем регионе может принять звонок от близкого и решить любой бытовой или деловой вопрос при входящих вызовах так же просто, как это делают люди без ограничений слуха», – сказал врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров.

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