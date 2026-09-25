МТС помогла людям с нарушением слуха принять полмиллиона звонков за полгода работы

МТС сообщает, что за первые полгода работы «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог провести около 500 тыс. разговоров по телефону. Этот сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, оказался востребован в самых разных жизненных ситуациях, в которых общение по телефону по-прежнему остается важным элементом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября (в 2026 г. это 27 сентября) отмечается Международный день глухих. В марте-августе 2026 г. сервис МТС «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог людям с ограничениями слуха принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов, чего невозможно было сделать до запуска продукта. Пользователи отмечали, что чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

Среднестатистический пользователь сервиса – мужчина 35-44 лет, проживающий в Московском регионе или крупном областном центре. Чаще всего «Секретаря для глухих и слабослышащих» используют в Москве и Московской области, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%).

«Для МТС приоритетной задачей является обеспечение всех своих абонентов связью с использованием инновационных технологий и повышение качества жизни за счет цифровых сервисов. Одним из таких продуктов, снимающих барьеры в коммуникации между людьми, является «Секретарь для глухих и слабослышащих». Благодаря этому решению каждый человек с ограничением слуха в России может принять звонок от близкого и решить любой бытовой или деловой вопрос при входящих вызовах так же просто, как это делают люди без ограничений слуха», – сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров.